Какой будет погода на Радуницу 8.05.2021, 17:13

В этом году Радуница приходится на 11 мая.

Белорусы отдыхают 4 выходных дня подряд: с субботы 8 мая по вторник 11 мая. Кроме того, что в этот период большинство жителей городов и сел отправятся на кладбища, чтобы навести порядок на могилах своих родных и близких, почтить их память. И погода в этом будет способствовать, пишет kp.by.

Напомним, Радуница, день поминовения усопших в Православной церкви, в 2021 году приходится на 11 мая. Однако многие, пользуясь возможностью, начинают посещать кладбища уже с субботы.

С воскресенья, 9 мая, начнет возвращаться хорошая погода. Дожди уйдут, выглянет солнце, местами будет совсем ясное небо. Температура днем повысится до 10-14 градусов.

Назавтра, 10 мая, вообще потеплеет - по-настоящему, по-майски. Днем будет от плюс 15 по северу страны до плюс 21 градуса на юго-западе.

Ожидается, что еще на пару градусов потеплеет днем во вторник, 11 мая - до плюс 24 градусов в Брестской области. Погода по-прежнему будет солнечной, ветер - южным, но с порывами до 15 метров в секунду.

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