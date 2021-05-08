«Не сдавайте им ни рубля» 8.05.2021, 17:22

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От каждого зависит, какое будущее нас ждет.

Телеграм-канал «Менскразам!» опубликовал мнение подписчика:

- Впереди 9 мая. День Победы. Огромная просьба: не испоганьте своим участием в провластной показухе дань памяти нашим погибшим за победу предкам.

Уже сегодня я вижу на улицах работников в спецодежде, на которой прикреплены красно-зелёные бутоньерки, которые их заставляют носить.

Это позор!

Люди постоянно пишут о том, что их заставляют участвовать в провластных мероприятиях, обманным путём сажают в автобусы и везут, не уведомляя куда. Но вы-то прекрасно знаете, куда и для чего вас везут.

Да, сейчас и за носки «неправильной» расцветки можно получить штраф 2000 и более рублей, и по сей день огромное количество белорусов находятся в неволе в жутких условиях, над ними издеваются, применяют пытки - и вы об этом прекрасно знаете.

Но в наших силах не позволять вытирать о себя ноги, иначе это войдёт в норму, если уже не вошло.

Не сдавайте ни рубля на общественные иждивенческие организации. Сколько можно писать о том, что заставляют покупать лотерейные билеты? Посчитайте, ведь если с каждого по рублю, выходит приличная сумма денег, которая идёт на дубинки и премии фашистам, и уж никак не на здравоохранение и образование, и не помощь социально уязвимым категориям граждан.

Не сдавайте деньги ни в сады, ни в школы. Качество образования от этих поборов и отношение к детям в лучшую сторону не изменятся.

Сейчас эпидемия COVID-19, если вы сотрудник системы образования, то как вам не стыдно говорить о том, что вас заставляют вести детей и самим участвовать в показухе для госканалов? У вас есть график работы, у вас есть ваши непосредственные обязанности, так сосредоточьтесь на них, а не на участии в фарсе.

Сейчас огромное количество увольнений бюджетников, на оставшихся ложится двойная нагрузка, а оплата труда меньше прежней, и поверьте, она будет ещё меньше.

Наша сила в единстве, если рабочие коллективы будут сообща отказываться хотя бы от поборов и участия в «мероприятиях», то это уже значимый шаг в защите своих прав и свобод и вклад в общую борьбу по сопротивлению режиму, который в скором времени оставит нас всех голодными.

Вы правда хотите превратиться в идиотов, которые за мизерную зарплату будут тянуть лямку бесконечно увеличивающегося объёма работы и нелепых обязанностей?

Будете каждую зарплату раздавать на лотерейные билеты, профсоюзы, подписку на пропагандистские газетёнки, ремонты в садах, школах?

Будете блюсти «самоцензуру» или следить за тем, что выкладывают в соцсетях ваши ученики или коллеги? Вас же превращают в доносчиков, стравливают.

Будете своё свободное личное время тратить на участие в мерзких провластных шествиях,концертах и прочей ерунде?

Научитесь говорить «НЕТ» хамству выше стоящего руководства, они за свою лояльность режиму получают огромные деньги, среди них порядочных людей уже практически не осталось, да и сами вы знаете, что свои должности они получили благодаря кумовству и связям, а не за профессиональные качества.

Всё в наших руках, нельзя их опускать, от каждого из нас зависит, какое будущее у нас ждёт.

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