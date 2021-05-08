На выборах в Великобритании победителя определила монета 8.05.2021, 17:40

Двое кандидатов набрали одинаковое число голосов.

В Великобритании результат выборов на одном из избирательных округов в городе Барнсли c населением около 100 тысяч человек был определён с помощью броска монеты. Двое кандидатов — от консервативной и лейбористкой партий — набрали одинаковое число голосов. Победителя определяли жребием, передает «Радио Свобода».

Местные выборы в королевстве проходили в четверг, 6 мая. В пятницу был закончен подсчёт голосов в Барнсли в центральной части страны. Кандидаты набрали по 1084 голоса. Законодательство позволяет после пересчёта голосов разрешить ситуацию броском монеты, что и было сделано.

Местная газета Huddersfield Daily Examiner отмечает, что представитель лейбористов поставил реверс монеты. Если бы выпал аверс с портретом королевы Елизаветы II, округ перешёл бы к консерваторам.

Подсчёт голосов в Великобритании ещё не завершился, однако по предварительным данным, уверенную победу в Англии получили консерваторы, победив вторую по величине партию лейбористов в нескольких округах, в которых те одерживали победы десятилетиями. Лейбористам, в свою очередь, удалось занять половину мест в парламенте Уэльса.

В 2016 году бросок монеты определял судьбу выборов на шести избирательных участках в Айове в ходе первичных выборов кандидата от демократической партии на пост президента. Шесть из шести участков достались Хиллари Клинтон, она обошла на них Берни Сандерса. Вероятность такой серии оценивается в 1,6 процента.

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