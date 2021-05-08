Зеленский с послами G7 и ЕС съездил в Луганскую область 8.05.2021, 18:03

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Фото: president.gov.ua

В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню по случаю Дня памяти и примирения.

Президент Украины Владимир Зеленский с послами стран Большой семерки и Евросоюза посетили Луганскую область. В поселке Меловое они возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина — освободителям" по случаю Дня памяти и примирения. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также осмотрел Колокол памяти на территории мемориала. Это первый из четырех колоколов, установку которых президент инициировал год назад.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Четыре колокола должны символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны: Колокол памяти в Меловом, Колокол победы в Закарпатье, а также Колокол мира в Донецке и Колокол единства – в Симферополе, которые будут установлены после возвращения временно оккупированных территорий под контроль Украины, сообщили в ОП.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Зеленский также пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы над нацизмом.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Находясь в Луганской области, Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня памяти и примирения.

6 мая Донбасс посетили министры иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. В тот день российские наемники обстреляли позиции украинских военных возле Новотроицкого — один боец погиб, еще один получил ранение.

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