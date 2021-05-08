Ветеран - о путинском режиме: Должна быть немедленная смена власти 3 8.05.2021, 18:31

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Действующая власть в РФ уже ни на что не способна.

- Послушайте речь ветерана Великой Отечественной войны из Новосибирска о путинском режиме, пишет телеграм-канал Nexta Live:

«Немедленная смена власти должна быть! Она служит олигархам, а больше она ни на что не способна».

«Я считаю, Навальный не только нужен, он необходим! И не один, а много! У нас же совершенно нету оппозиции».

Жаль, что власть не слышит тех, кто подарил им жизнь. Напомним, ранее 90-летняя бабушка из Саратова отчитала спикера Госдумы Вячеслава Володина. Она раскритиковала работу Путина и потребовала объяснить, почему ставка, под которой она хранит «гробовые», ниже инфляции.

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