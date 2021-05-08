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Накануне 9 мая свободные белорусы вышли на акции

  • 8.05.2021, 18:35
  • 1,366
Накануне 9 мая свободные белорусы вышли на акции

Сегодня акции подходят под лозунгом «Победили фашизм — победим и лукашизм».

Сегодня в Боровлянах прошел громкий марш с национальными флагами. Жители столичного микрорайона «Восток» нашли параллель между нацистами и действиями лукашистов, сообщает «Радыё Свабода».

Также белорусы сделали красивый ролик под песню «Гарри». Свои поздравления ветеранам передал и Витебск.

Прошли акции в Дзержинске, Логойске и других городах и поселках.

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