Белорусские ИП готовятся к полной остановке бизнеса 3 8.05.2021, 18:43

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Это связано с запретом рассчитываться валютой.

Общественное объединение «Перспектива» обратилось к правительству и Нацбанку с призывом вернуть индивидуальным предпринимателям возможность рассчитываться за границей наличной иностранной валюте при импорте товаров, пишет myfin.by.

Ранее ИП разрешалось вести расчеты в иностранной валюте по сделкам, предусматривающим импорт товаров, в сумме, не превышающей 100 базовых величин по каждому документу, подтверждающему поступление товаров на территорию страны.

Предпринимателям позволялось приобретать валюту в обменниках, как обычным физлицам. С 9 июля действие нормативных документов отменяются. Это предусмотрено совместным постановлением совмина и Нацбанка №203/4 от 7.04.2021 года.

В обращении организации отмечается, что с 9 июля индивидуальные предприниматели будут «обязаны выполнять условия по валютному регулированию, в том числе делать переводы за оплату товаров только безналичными расчётами, покупая валюту на бирже – и это нереально для подавляющего числа ИП». По информации «Перспективы», на данный момент 99% расчетов ИП в торговле с другими странами идет наличными.

«Можно утверждать, что после 9 июля 2021 года данный вид бизнеса, спустя непродолжительное время, остановится и прекратит работу вовсе. Привоза нового товара не будет, налоги платить будет нечем, аренду тоже, ФСЗН также…Кризис неплатежей будет очевидным. Теневой сектор экономики будет расти в геометрической прогрессии», — считают в «Перспективе».

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