Как неформатная учительница в 30 лет возглавила сельскую школу 8.05.2021, 18:52

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Фото: onliner.by

Педагог поделилась своими методами обучения.

Елена может прийти на урок с отверткой, но это не должно вас пугать, пишет для «Онлайнера» Ольга Прокопьева. Она всего лишь разберет старый системный блок, чтобы показать своим ученикам, как там все устроено. Это не очередной выпуск на канале Discovery, а урок информатики в ляденской средней школе, которая одновременно и детсад. Сюда, в подбрюшье Червенского района, ездят почти 60 детей из нескольких деревень. Здесь играют в настольные игры, детский комитет самоуправления и директор, крутость которой не только в отвертке. Говорим с ней про кайф и боль учителя в сельской школе.

«Не собиралась оставаться в школе надолго»

Ничто не предвещало поступления в пединститут. Хороший средний балл и способности у Елены были, а желание становиться педагогом — нет. Мама работала в гимназии Бобруйска лаборантом по физике, дочку считали «учительским ребенком», которому легче других. На самом деле нет.

Фото: onliner.by

— Если другим детям шалости сходили с рук, то меня отчитывали в учительской как положено. Меня это злило и воспитывало во мне бунтарку, — шутит Елена.

После школы хотелось поступить в Могилев и стать экономистом. Семейный консилиум оценил расходы: дорого. Так появился вариант с педуниверситетом в Мозыре. Спойлер: потом была учеба и в БГЭУ в Минске, но диплом менеджера-экономиста так и остался ковриком для мышки. Быть учителем круче, решила для себя Елена.

В мозырском универе все было кайфово — пока для будущего учителя информатики и английского не настало время распределения.

— Все лучшие места достались тем, кто хорошо учился, а я была в середине списка. Вижу: есть Рогачев. Отлично, поеду в город, а не в деревню!

Отдел образования Рогачевского райисполкома, который должен был направлять выпускников на конкретное место работы, иронично отправил человека с фамилией Озерова в Озераны.

— Я даже не знала, где эти Озераны находятся, Google тоже не мог их найти. Но в итоге не могу сказать, что два года отработки были негативными. Жили в трехкомнатном «учительском домике», который мы делили с воспитательницей и еще одной учительницей. Придумывали с детьми в школе конкурсы, ставили мюзиклы — в общем, веселились как могли.

После отработки в Озеранах Елена для себя решила: если преподавать, то только не в городской школе.

— Просто мнение: городские дети избалованные. У них есть много возможностей, кружков, родители отправляют их на польский, китайский… У сельских детей этого нет, и ты открываешь для них новый мир, становишься чуть ли не на уровень бога, у них горят глаза. Это вдохновляет.

Дальше была работа в поселке Глуша Бобруйского района. Как и в предыдущей школе, кабинет информатики превратился в место движа. Там тусовались ученики и пятого, и десятого классов. Тем временем Елене предложили стать завучем.

— Первый ответ был «Да никогда!». Но уговорили. Первые полгода я была волшебная, не понимала толком, какие отчеты носят учителя и зачем они мне. Потом уже пришел опыт, было понятно, как все устроено. Но удовольствия это не приносило, я видела только отчеты, проверки, журналы, но не детей. Поэтому вернулась просто к преподаванию и начала жить так, как я хочу.

Потом были грустные события: умерла мама. В этот момент Елена прочитала в интернете о программе «Учитель для Беларуси». Миссия простая и сложная одновременно — ликвидировать цифровое неравенство между городом и деревней.

Фото: onliner.by

На практике это выглядит так: по всей стране отбирают людей, которые на два года едут работать учителем в региональную или сельскую школу.

Стать участником программы могут как практикующие учителя и молодые специалисты, так и люди без педобразования.

Учителя должны не просто любить детей и свой предмет, но и развивать свой проект, направленный на расширение образовательных возможностей детей или решающий проблему местного сообщества. В этом помогают комьюнити из опытных педагогов, ежемесячная стипендия в 250 рублей, компенсация расходов на жилье при переезде, ноутбук для работы. Кстати, как раз сейчас тут идет новый набор.

После нескольких отборочных этапов Елену пригласили в проект. Однако в ляденскую школу тоже нужен был завуч. Появились сомнения, но в итоге возможности проекта все перевесили. Так в августе прошлого года Елена стала завучем, а в декабре — директором ляденской школы.

я, например Kahoot, где в игровой форме можно проверить знания. Даю детям тесты по пройденной теме не на бумажке, а в игровой форме. Если ты не можешь что-то предотвратить, то надо это возглавить, — смеется Елена.

Фото: onliner.by

Спрашиваем, как быть с низкой мотивацией к учебе. Причин тут может быть много, в том числе и подача материала на уроках.

— Все школьники смотрят TikTok, от этого мы никуда не денемся, но там же тоже есть ролики, с помощью которых можно объяснять законы физики. Если учитель так сделает, это будет крутой урок. Физика напрямую связана с нашей жизнью, если объяснить материал доступно, это будет работать гораздо лучше, чем просто переписывание информации из учебника в тетрадь.

От переписывания и излишней бумажной работы в прогрессивной школе хотят избавить и учителей.

— Может, у педагогов бумажной работы и стало меньше, но у директоров — нет. Хотя и с этим мы боремся, подали заявку для участия в проекте «Школа-2025», чтобы работать по финско-эстонской системе. Суть проекта — школа не подчиняется ни районному, ни областному управлению образования, только напрямую Минобразования. Министерство одобрило проект для пяти школ, надеемся, что наша школа туда тоже войдет. Недавно наши учителя проходили международную онлайн-стажировку по сингапурской системе образования и уже начали использовать новые подходы у себя на уроках.

C жильем пока все сложно. Почувствовала это на себе и Елена. Это одна из причин, почему в сельские школы не едут молодые специалисты.

Фото: onliner.by

— Оказалось, что в Червене очень проблематично найти жилье. Когда собиралась сюда, везде дала объявления, но результата не было.

Узнала, что по программе «Учитель для Беларуси» сюда едет и историк. Он договорился подселиться на неделю к физруку в трехкомнатный дом и искать жилье уже на месте. Пришлось тоже проситься к ним в холостяцкий дом. Через два дня подыскали трехкомнатную квартиру в Червене, и соседи, чтобы не скучать, переехали туда вместе со мной. Так и живем втроем. А точнее, вчетвером: историк перевез свою девушку из Гомеля — ее мы тоже переманили в нашу школу.

В конце прошлого года Елене наконец выделили арендную квартиру. Осталось сделать ремонт.

Ляденская школа работает с 1903 года (тогда она размещалась в другом здании). Здесь создали свой музей, собирают «Беларускую хатку» с предметами быта, выращивают полноценный огород и хотят перенимать опыт лучших школ в стране и мире. Привлекают финансирование для школьного сада, а также средства спонсоров, ученики шьют кукол и аистов и могут заработать карманные деньги. Есть детский комитет самоуправления, который обсуждает активности, дополняющие уроки.

Фото: onliner.by

Это место точно не хочет умирать, как другие сельские школы. Кажется, что энергии директора хватит, чтобы отправить школу и в космос, но за земным огородом тоже кто-то должен присматривать.

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