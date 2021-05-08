Центробанк РФ за четыре года накопил более триллиона рублей убытков 1 8.05.2021, 19:14

Это произошло впервые в истории Банк России.

Банк России продолжает работать в убыток, впервые в своей истории заканчивая в бухгалтерском минусе четвертый год подряд. При 2,4 трлн. рублей доходов расходы Центробанка РФ в 2020 году составили 2,465 трлн. рублей, а чистый убыток — 61,5 млрд. рублей, следует из годового отчета регулятора, опубликованного в четверг, 6 мая, сообщает finanz.ru).

Годом ранее российский регулятор получил 182,569 млрд. рублей убытка, в 2018-м — 434,7 млрд. рублей, в 2017-м — 435,3 миллиарда. В сумме за четыре года Центробанк отчитался о потерях на 1,114 триллиона рублей — сумму, которая превысила его прибыль за предыдущие семь лет.

«Показатели баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2020 году формировались в условиях снижения экономической активности, уменьшения цен на сырье на внешних рынках, ослабления рубля, реализации антикризисных мер и постепенного сокращения структурного профицита ликвидности банковского сектора», — отмечает регулятор в отчете.

Последний фактор привел к тому, что расходы ЦБ РФ на выплату процентов по депозитам банков и проданным им купонным облигациям сократились на 23% — до 283,39 млрд. рублей. С другой стороны, снижение ключевой ставки уменьшило его доход от кредитования банковской системы на 20% — до 292,9 млрд. рублей.

В результате чистый процентный доход ЦБ РФ хотя и вырос, но остался мизерным — 10,4 млрд. рублей. Продажа контрольного пакета Сбербанка правительству оставила Центробанк без дивидендов: в 2019 году он получил 180 млрд. рублей, а в прошлом — ноль.

Сама сделка, хотя и прошла с прибылью более чем в 2000 процентов, на деле не принесла Банку России почти ничего: 1,766 трлн. рублей он отдал федеральному бюджету. Кроме того, произошло «изменение качества активов», которое потребовало создавать резервы, сообщает сам Центробанк в отчете, не конкретизируя, как именно активы ухудшились.

Убытком для ЦБ РФ обернулись также операции с деньгами Фонда национального благосостояния. В январе-марте прошлого года он покупал валюту для ФНБ, а с апреля — продавал, поддерживая бюджет и курс рубля. Но расчеты с Минфином (то есть российским бюджетом) ЦБ проводил по официальному курсу на заданную дату, который отличался от курса фактических операций на рынке. В результате возникли «чистые отрицательные реализованные курсовые разницы», говорится в отчете.

Более 80% триллионного убытка ЦБ сформировал в 2017-18 годах, а его источником стали дыры в банковской системе, которые регулятору приходилось латать своими средствами. Расчистка сектора и национализация трех из топ-10 крупнейших частных банков обошлись ЦБ РФ почти в 3 трлн. рублей. Около трети этих денег досталось АСВ на выплаты по вкладам, а основная часть — ушла в банки-полубанкроты, активы которых впоследствии были собраны в банк «плохих долгов» «Траст».

На конец 2020 года он был должен ЦБ РФ 1,721 трлн. рублей. Еще 555,8 млрд. рублей Центробанк вложил в банк «Открытие» (через покупку акций) и 131,4 млрд. рублей — в МИнБанк, национализированный за счет фонда санаций в начале 2020-го.

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