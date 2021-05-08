Фотофакт: Сколько людей пришло в ТЦ «Экспобел», где бесплатно вакцинируют от коронавируса 1 8.05.2021, 19:23

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Фото: tut.by

График работы минского пункта с 9:00 до 21:00.

В ТЦ «Экспобел» открылся центр вакцинации против COVID-19, где бесплатно прививают всех желающих. Tut.by рассказывает, как проходит процедура, сколько можно стоять в очереди и кто предпочел получить укол «Спутника» в торговом центре.

Фото: tut.by

Где находится пункт вакцинации, понятно, как только попадаешь внутрь ТЦ «Экспобел» c центрального входа — он у большой лестницы, на втором этаже.

— Старались, чтобы было и легко его заметить, и в то же время не мешала очередь, — отмечает директор торгового центра Андрей Гомон.

Фото: tut.by

В Минске это первый такой случай, когда всех желающих вакцинируют не в поликлинике, а в торговом центре. Его появление стало инициативой «Экспобела»: тут надеются, что покажут хороший пример — а другие организации ему последуют. По словам директора, устроить все оказалось несложно: и медики идею поддержали.

— Торговый центр взял на себя расходы по организации этого объекта и по обеспечению его всем необходимым оборудованием, в том числе холодильниками, оргтехникой, средствами обеззараживания воздуха. Также ТЦ будет сопровождать работу центра на протяжении всего срока реализации программы по вакцинации, — уточняет Андрей Гомон.

Внешний вид пункта в «Экспобеле» определяли сами: ориентировались на то, как подобные инициативы реализуют в европейских странах, в СНГ.

— Возможно, кто-то не хочет идти в поликлинику прививаться, но зайдет в торговый центр, например, в выходной: помимо укола вакцины, можно сделать покупки, заняться своими делами. Есть возможность оставить детей под присмотром, — перечисляет плюсы такого подхода руководитель. — Нужно понимать, что прививку делают исключительно здоровые люди, так что риска для посетителей нет.

Фото: tut.by

— Рассчитывали, что к открытию придет столько людей?

— Нет, — признается директор. — Неожиданно, причем молодежь! Видите, сколько желающих оказалось.

— О, так тут можно привиться! — радостно сообщает проходящая мимо покупательница своему супругу. А потом поворачивает голову и расстроенно добавляет: — Ого, какая очередь…

Кто в очереди?

Количество людей и вправду впечатляет для субботнего утра: очередь змеится, заворачивает за угол у лестницы. Вдоль магазинов детской одежды и обуви выстроились под сотню желающих: все — в масках, почти все выдерживают социальную дистанцию. На вид молодежи тут намного больше, чем людей среднего возраста. Пожилых и вовсе единицы.

Фото: tut.by

23-летняя Настя и 27-летний Максим выжидают положенные полчаса после прививки, на скамейке у пункта вакцинации. В руках у них — справки о том, что получили первый компонент вакцины «Гам-КОВИД-Вак», то есть «Спутник V», белорусского розлива. Сюда же, в «Экспобел», они должны будут явиться за вторым через три недели.

— Пришли заранее, в 9.15, — делятся они. — Рассчитывали, что будет толпа, но мы были только 8-е или 9-е в очереди. Пункт вакцинации открылся в 10, укол мы получили примерно в 10.30.

— А почему вообще решили прививаться? В группу риска вас не отнесешь.

— Коронавирусом не болели, почти год были на изоляции: есть возможность, потому что мы айтишники с удаленной работой — но уже хочется нормально жить, — объясняет молодой человек. — После укола не собираемся снимать маски или переставать пользоваться антисептиком — но все же станет спокойнее. «Спутник» считаем лучшим из того, что доступно белорусам. Привиться раньше ни через поликлинику, ни через работу у нас не получилось — а тут такая возможность.

Фото: tut.by

Подсмотреть, что происходит в прививочном пункте, можно из очереди: вот посетителю измеряют давление, вот заполняют справки. Это медики из минской центральной районной клинической больницы: от медучреждения зависят поставки вакцины (сегодня завезли 1000 доз) и врачебное сопровождение процесса.

— Кроме давления еще меряют сатурацию, температуру, интересуются насчет хронических заболеваний и аллергических реакций, смотрят горло, слушают легкие… Сам укол делать не больно, но под конец чуть-чуть неприятно, — смеется Настя.

26-летним Алексею и Марии ждать своей вакцины, наверное, часа два:

— Мы посчитали, перед нами человек 60, — говорит минчанин, — но ожидали, что будет больше! Хоть два, хоть три часа подождать — все равно это быстрее, чем конец мая, когда появилась бы возможность привиться по месту работы.

Фото: tut.by

Оказывается, что оба — айтишники. Новость о том, что в «Экспобеле» открывается пункт вакцинации, прочитали вчера в половине десятого вечера — и решили с утра приехать.

— Я недавно был в командировке в Москве, там вакцинация в ТЦ — это норма, — делится Алексей. — Очень удобно, лучше, чем в поликлинике: туда все-таки заболевших ходит больше, чем в торговый центр. Компания уже вышла из «удаленки», так что вакцинация для нас — вопрос безопасности. И, конечно, рассчитываем, что «Спутник» признают и можно будет въезжать в ЕС: год не были в Европе — грустно.

27-летний Евгений по состоянию на 10.34 в очереди был одним из последних. Рассказывает, что хотел приехать к открытию на каршеринге, но потом передумал, воспользовался общественным транспортом — и вот результат: придется подождать. Угадаете ли вы, кто он по профессии? Правильно, программист.

Фото: tut.by

— Почему решили вакцинироваться?

— А почему нет? — удивляется такому вопросу Евгений. — Наоборот, не вижу причин этого не делать: так ситуация с пандемией лучше не станет. Два года назад я был в Индии — не удивлен тем, что у них сейчас происходит. И не хочется, чтобы так было где-то еще. В поликлинике, где я зарегистрирован, прививали сначала только китайской вакциной, а потом и она пропала.

— Сколько готовы ждать укола?

— Ну часа два подожду. Ждали и дольше! — наверное, он улыбается, но за маской не видно.

Ближе к часу дня за уколом вакцины в очереди стояли уже больше ста человек.

Как и когда привиться в ТЦ «Экспобел»

Фото: tut.by

Бесплатно прививать от коронавируса в EXPOBEL обещают всех желающих без хронических заболеваний и противопоказаний. Вакцинация проходит без предварительной записи. Нужно иметь при себе паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность). Для регистрации нужно знать, к какой поликлинике вы прикреплены. Понадобится также пройти осмотр у врача на месте.

В ТЦ предупреждают, что стоит рассчитывать время: без учета очереди можно потратить около часа — 15 минут регистрация и осмотр врача, 10 минут подготовка прививки и вакцинация, 30 минут отдых и наблюдение врача.

График работы пункта с 9.00 до 21.00 — предусмотрены перерывы на дезинфекцию.

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