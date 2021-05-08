Ученые назвали наиболее опасные штаммы Covid-19 8.05.2021, 20:02

Специалисты в очередной раз подчеркнули важность вакцинации.

"Исследование, проведенное в период с июня 2020 года по февраль 2021 года под эгидой Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC, Стокгольм, Швеция), проанализировало данные о случаях Covid-19, связанных с "вызывающими озабоченность вариантами" (Variants Of Concern или VOC), в данном случае это английский вариант B.1.1.7, южноафриканский вариант B.1.351 и бразильский вариант P.1", - сообщает Le Monde (перевод — inopressa.ru).

"По сравнению с эталонным штаммом, эти VOC отличаются повышенной передачей, большей серьезностью заболевания или меньшим распознаванием антителами, и это связано с наличием определенных генетических изменений, таких как мутация E484K, N501Y или делеция 69-70", - говорится в статье.

"Среди 3,2 млн случаев Covid-19, зарегистрированных семью европейскими странами (Кипр, Эстония, Финляндия, Ирландия, Италия, Люксембург, Португалия), 19 995 были вызваны вариантами, вызывающими озабоченность (VOC), а 3 348 - вариантами, не относящимися к VOC. Всего 19 207 человек заразились английским вариантом (на основе скринингового теста ПЦР), 436 - южноафриканским вариантом и 351 - бразильским вариантом ", - указывает автор статьи.

"(...) Случаи Covid-19, связанные с вызывающими озабоченность вариантами, сравнивались со случаями, не связанными с вызывающими беспокойство вариантами, в частности, в отношении тяжести заболевания (госпитализация, поступление в отделение интенсивной терапии, смерть)", - отмечает издание.

"(...) Значительно большее количество людей с Covid-19, вызванных VOC, были госпитализированы и попали в реанимацию по сравнению со случаями, связанными с вариантом, не вызывающим озабоченности (не-VOC). Таким образом, наблюдается, что 11% случаев, связанных с английским вариантом, потребовали госпитализации, по сравнению с 7,5% случаев не-VOC. Аналогичным образом, перевод в реанимацию наблюдался в 1,4% случаев Covid-19 из-за английского варианта, но только в 0,6% случаев не-VOC. Наконец, 11% пациентов, зараженных южноафриканским вариантом, и 20% зараженных бразильским вариантом, были помещены в реанимацию", - говорится в публикации.

"Это исследование, опубликованное 22 апреля 2021 года в онлайн-журнале Eurosurveillance, показывает, что пациенты с Covid-19, инфицированные английским вариантом, были значительно моложе, чем пациенты зараженных вирусом не-VOC (средний возраст 63 года по сравнению с возрастом 69 лет), - пишет Le Monde.

"В целом у пациентов, инфицированных английским, южноафриканским или бразильским вариантом, вероятность госпитализации в реанимацию была в 2,3, 3,3 и 2,2 раза выше, чем у пациентов, инфицированных вариантом, не вызывающим озабоченности", - говорится далее.

"(...) Среди пациентов, инфицированных южноафриканским вариантом B.1.351, вероятность госпитализации или попадания в реанимацию для людей в возрасте 20-29 лет, а также 40-49 лет, была в 3,5 раза выше, чем у пациентов не-VOC. Для людей в возрасте 40-59 лет риск поступления в реанимацию был в целом в 8 раз выше, чем в случае инфекции, не связанной с VOC", - указывает автоо публикации.

"Наконец, что касается заражения бразильским вариантом P.1, пациенты в возрасте от 20 до 39 лет имели в 13 раз более высокий риск госпитализации, чем пациенты без варианта, вызывающего озабоченность. Точно так же риск попасть в реанимацию был примерно в 14 раз выше для людей старше 80 лет", - продолжает он.

"(...) Таким образом, это исследование указывает на повышенный риск госпитализации или попадания в реанимацию в случае заражения английским, южноафриканским и бразильским вариантами SARS-CoV-2 даже у пациентов среднего возраста. По мнению авторов, этот результат показывает "необходимость быстрой вакцинации и соблюдения барьерных жестов и мер, чтобы уменьшить распространение вируса и предотвратить тяжелые формы болезни". Они добавляют, что "важно усилить геномное секвенирование и отслеживание контактов, особенно в случаях заражения VOC".

"Что касается варианта P.1, американское исследование, опубликованное в интернете 18 апреля 2021 года в журнале Cell Host & Microbe (после предварительной публикации в марте на сайте bioRxiv), показывает, что эта вирусная линия, идентифицированная в Бразилии, относительно резистентна к нейтрализации посредством нескольких моноклональных антител (трех из четырех, используемых в настоящее время в терапии). В основном это связано с наличием мутации E484K, которая появилась во многих вариантах, в том числе в варианте, недавно обнаруженном в Нью-Йорке", - уточняет газета.

"Пэнфей Ван, Лоуренс Шапиро, Дэвид Хо и их коллеги из Колумбийского университета (Нью-Йорк) подчеркивают, что плазма выздоравливающих пациентов с Covid-19 и антитела, индуцированные вакцинацией, показывают снижение их нейтрализующей активности по отношению к варианту P.1, но при этом менее существенное, чем снижение, наблюдаемое в отношении южноафрмканского варианта B.1.351. Следовательно, по мнению этих исследователей, "угроза повторного заражения или снижения защиты от вакцины, создаваемая бразильским вариантом, не столь велика, как в случае южноафриканского варианта"., - резюмирует Le Monde.

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