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«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу в 9-й раз подряд

  • 8.05.2021, 20:11
«Бавария» стала чемпионом Германии по футболу в 9-й раз подряд
Иллюстрационное фото

Мюнхенцы досрочно взяли титул.

Мюнхенская "Бавария" досрочно стала чемпионом Германии 2020-2021. Это стало возможным после того, как в 32-м туре ближайший преследователь "Баварии" "РБ Лейпциг" проиграл дортмундской "Боруссии" (2:3), пишет unian.net.

Таким образом, у "Лейпцига" не осталось математических шансов догнать "Баварию". Разрыв между командами составляет 7 очков, при этом мюнхенцам осталось провести еще три матча, а их конкурентам - два.

C нового сезона "Баварию" будет возглавлять нынешний тренер "Лейпцига".

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