В Сети появились скандальные переговоры кума Путина Медведчука с главарем «ДНР» 3 8.05.2021, 20:28

4,670

Виктор Медведчук

Фото: Reuters

Сообщается, что Медведчук сам позвонил Пушилину.

Мужчины, чьи голоса похожи на кума Путина и нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, пообщались по случаю 9 мая. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на телеканал 24.

По данным журналистов, телефонный разговор якобы состоялся 9 мая 2015 года в дружеском тоне.

Кум Владимира Путина позвонил марионетке Кремля Денису Пушилину, чтобы поздравить его с "двойным" праздником - днем рождения и 9 мая.

В ходе возможного разговора главарь донецких террористов похвастался Виктору Медведчуку "военным парадом", который оккупанты организовали в Донецке.

Виктор Медведчук во время общения признался, что смотрел "военный парад" оккупантов и "не может оторваться от телевизора", а также назвал "молодцами" пророссийских террористов "Л/ДНР".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».