В Сети появились скандальные переговоры кума Путина Медведчука с главарем «ДНР»3
- 8.05.2021, 20:28
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Сообщается, что Медведчук сам позвонил Пушилину.
Мужчины, чьи голоса похожи на кума Путина и нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука и главаря террористов "ДНР" Дениса Пушилина, пообщались по случаю 9 мая. Об этом сообщает apostrophe.ua со ссылкой на телеканал 24.
По данным журналистов, телефонный разговор якобы состоялся 9 мая 2015 года в дружеском тоне.
Кум Владимира Путина позвонил марионетке Кремля Денису Пушилину, чтобы поздравить его с "двойным" праздником - днем рождения и 9 мая.
В ходе возможного разговора главарь донецких террористов похвастался Виктору Медведчуку "военным парадом", который оккупанты организовали в Донецке.
Виктор Медведчук во время общения признался, что смотрел "военный парад" оккупантов и "не может оторваться от телевизора", а также назвал "молодцами" пророссийских террористов "Л/ДНР".