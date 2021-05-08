Состояние медаппаратуры в белорусских больницах шокирует 9 8.05.2021, 20:32

3,192

Бюджетные средства лукашисты тратят точно не на медицину.

В Новогрудке некоторым единицам медицинской аппаратуры больше 12 лет и она откровенно опасна.

«А вот такое оборудование в поликлинике. На фото аппарат КТГ женской консультации. Как долго ждать пока он током шарахнет кого-то? С 2008 года помню его и ничего не меняется!», — такое сообщение телеграм-каналу «Белые халаты» прислал сотрудник больницы.

Может быть, следующим городом, куда направят бюджетные средства, станет Новогрудок?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».