Состояние медаппаратуры в белорусских больницах шокирует

Состояние медаппаратуры в белорусских больницах шокирует9
- 8.05.2021, 20:32
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Бюджетные средства лукашисты тратят точно не на медицину.
В Новогрудке некоторым единицам медицинской аппаратуры больше 12 лет и она откровенно опасна.
«А вот такое оборудование в поликлинике. На фото аппарат КТГ женской консультации. Как долго ждать пока он током шарахнет кого-то? С 2008 года помню его и ничего не меняется!», — такое сообщение телеграм-каналу «Белые халаты» прислал сотрудник больницы.
Может быть, следующим городом, куда направят бюджетные средства, станет Новогрудок?