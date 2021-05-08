закрыть
8 мая 2021, суббота, 22:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Состояние медаппаратуры в белорусских больницах шокирует

9
  • 8.05.2021, 20:32
  • 3,192
Состояние медаппаратуры в белорусских больницах шокирует

Бюджетные средства лукашисты тратят точно не на медицину.

В Новогрудке некоторым единицам медицинской аппаратуры больше 12 лет и она откровенно опасна.

«А вот такое оборудование в поликлинике. На фото аппарат КТГ женской консультации. Как долго ждать пока он током шарахнет кого-то? С 2008 года помню его и ничего не меняется!», — такое сообщение телеграм-каналу «Белые халаты» прислал сотрудник больницы.

Может быть, следующим городом, куда направят бюджетные средства, станет Новогрудок?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ребята, в чем профит?
Ребята, в чем профит? Ирина Халип
Когда хвост завиляет собакой?
Когда хвост завиляет собакой? Константин Скуратович
Смена власти – главное условие спасения Беларуси
Смена власти – главное условие спасения Беларуси Андрей Санников
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае
Улада выглядае, як тая, што вось-вось сканае Ксёндз Вячаслаў Барок