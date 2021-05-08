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Невозмутимо катающаяся на серфинге собака стала звездой Сети

  • 8.05.2021, 20:44
  • 2,592
Невозмутимо катающаяся на серфинге собака стала звездой Сети
Иллюстрационное фото

Видеохит из Мексики.

Похоже, в мексиканском городе Альварадо, штат Веракрус, эволюция шла своим ходом — иначе как еще объяснить, что местные собаки запросто катаются на серфе, пишет meduza.io.

Дело было 2 мая. Очевидцы сняли на камеру проплывающую мимо лодку, к которой привязали серф. На серфе сидела невозмутимая собака, всем своим видом показывавшая, что не происходит ничего необычного. Очевидцы предположили, что она просто наслаждалась солнцем и прохладной водой. Что, в общем-то, заметно.

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