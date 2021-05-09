«Замминистра ревел, как белуга» 30 9.05.2021, 9:11

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Белорусы перед 9 мая одержали еще одну символическую победу над режимом.

9 мая уже завтра.

Символическая и символичная победа уже за нами. После несвязных оправданий и истерики в прямом эфире - ветеранам все же осуществят выплаты (700 и 1700 рублей), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

До поздней ночи на местах оставались работники банков и отделений «Белпочты», ждали списков на зачисление и сумм. Самый настоящий ночной позор и агония. Замминистра ревел, как белуга. Только вряд ли это спасет его от третьей части марлезонского балета - чисток в министерстве труда и поиска там тайных агентов врага и саботажников. А саботажник - он на самом верху. Уничтожить систему управления, которая умеет генерировать простые инициативы без указания сверху - это верх управленческого непрофессионализма.

Но мы вернемся к 9 мая.

Волна победобесия, показухи и принудиловки зашкаливает. Праздновать нужно в едином порыве, массово, единым строем с единым лозунгом - это опять-таки косплей с нацисткой Германии. Даже лозунг-тритпих, в котором, конечно, не обошлось без «Одна Беларусь!» или «Ein Reich!» и тот скопипастили.

Особенно доставляют усиленные меры безопасности в местах, «утвержденных для массовых гуляний» - КПП, ограждения, аусвайсы и досмотры. Вам самим не смешно - принудительно сгонять людей на несколько огражденных площадок под усиленной охраной? И «люди», как раз самые лучшие люди города - силовики с семьями по гражданке и уже почти рабы с госпредприятий. Собаки, кстати, будут те самые немецкие овчарки. Пулеметов только не хватает, хотя их задачу выполнят снайперы на крышах.

И кто тут большинство, а кто в осажденной крепости? Праздник в концлагере для администрации концлагеря.

А большинство - это мы, кто не будет принимать участия в этом издевательстве над памятью, подвигом и историей, а выбрали свободу. И мы не хотим иметь ничего общего с сумасшедшим агрофюрером, который узурпировал и паразитирует на подвиге, к которому ни сам ни даже семья не имеют никакого отношения. Напомним, что все с точностью наоборот. Но свой огромный портрет главарь в музее Великой Отечественной войны в Минске повесил, умудрившись даже это место загадить собой и потешным фельдмаршальским мундиром от лучших стилистов вермахта.

Кстати, дед, пока не поздно заправь самолет и лети в Москву. Таджикистан уже там. Хотя как тебе лететь? Ты же вчера с пеной у рта орал, что нет у «твоей Беларуси друзей», так ситуативные... Эти слова в Кремле услышали. Неловко вышло.

Оно и правда, у «твоей Беларуси» друзей нет, а каждого фюрера, пусть даже мелкого, трусливого и колхозного, ждет свой Нюрнберг или Гаага. И хунту тоже. Хотя нет, тебе дорога в Карлсруэ. Но географически это все в одном направлении - на свалку истории. И тебя точно так же никто не будет жалеть, как и твоих дорогих друзей, которых ты вчера поименно вспомнил - Милошевича, Каддафи, Хусейна. Что, зачастили в гости по ночам? Не волнуйся во всемирном бестиарии ты точно себе место застолбил. Мы даже портрет из музея туда перенесем, в этот зал мирового позора.

Мы будем праздновать иначе. Это наша Победа. Наш идентификатор - особая улыбка и теплота в глазах.

Победим фашисткую гадину! Никогда больше!

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