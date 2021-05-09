Белстат задним числом переписал численность населения за последние 10 лет 12 9.05.2021, 8:26

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Иллюстрационное фото

В результате манипулирования было вычеркнуто 46 тысяч человек.

- Белстат без каких-либо предупреждений изменил статистику численности населения, пишет телеграм-канал «Беларусь головного мозга». Примечательно, что переписывать её комитет решил именно с 2010-го по 2020-й годы, постепенно отнимая от каждого года всё больше и больше людей. Как изменилась совсем недавняя статистика, которая была неизменной в течение десятилетия, можно посмотреть на картинке ниже.

В результате такого манипулирования, до 2019-го года было вычеркнуто 46 тысяч человек. Такую ложь Белстата очень легко проверить, если воспользоваться специализированными сервисами, которые хранят кэш старых страниц и позволяют просмотреть, как выглядела статистика на официальном сайте Белстата ранее.

Основная гипотеза причины такого молчаливого вычёркивания Белстатом из уже существующей статистики полпроцента населения страны — то, что в реальности во время пандемии умерло на 50 тысяч больше человек, чем указывает официальная статистика, в результате чего властям нужно было бы признать, что за 2020-й год население страны сократилось не на 60, а на 110 тысяч человек, что является демографической катастрофой, которую страна не видела с момента Второй мировой войны.

Но делая вид, что такое сокращение населения произошло не за 1 год, а растянулось на десять лет, власти пытаются снять с себя ответственность за ковид-диссидентство.

Однако положение Лукашенко сегодня как никогда шаткое. Он прекрасно понимает, что граждане запомнили отрицание им существования коронавируса в принципе. Сокращение населения на 1,2 процента за год — одна из самых страшных для нелегитимного тайн, которую он решил скрыть, пойдя на беспрецедентный для этого шаг, который в любой стране вызвал бы грандиозный скандал.

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