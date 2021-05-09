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Потрясающий клип: Михаил Боярский напомнил белорусам, что пора добить лукашизм

  • 9.05.2021, 8:13
  • 3,242
Потрясающий клип: Михаил Боярский напомнил белорусам, что пора добить лукашизм

Может, мы не все герои, только мы себя в обиду не дадим.

Белорусы выпустили потрясающий клип, где сравнивается фашистская Германия и диктатура Лукашенко.

Видео опубликовал телеграм-канал «Протесты в мире».

«Выясняем кто поет, не верится, что Михаил Боярский. PS: Филигранная работа автора, поет Боярский, но не всё», — выяснили журналисты телеграм-канала.

Напомним, что вчера во многих городах Беларуси прошли акции в честь Дня Победы, на которых участники протестов поздравили ветеранов.

Руководитель НАУ Павел Латушко обратился к белорусам и призвал достойно отпраздновать 9 мая.

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