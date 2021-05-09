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Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали на Землю: названы координаты

  • 9.05.2021, 8:21
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Остатки неконтролируемой китайской ракеты упали на Землю: названы координаты

Части ракеты вошли в атмосферу в 6:24 утра по минскому времени.

Обломки отработанного степени крупнейшей китайской ракеты Чанчжэн 5 В упали в Индийский океан.

Части ракеты вошли в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (6:24 по Минску), передает Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Координаты падения - 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты, отмечается в сообщениях со ссылкой на Китайское управление пилотируемой космической техники.

Отмечается, что значительная часть обломков сгорела в атмосфере.

Информацию о вхождении ракеты в атмосферу Земли подтвердили и на сайте Space-Track, поддерживаемом военным подразделением США.

«Ракета упала в Индийский океан к северу от Мальдив на широте 22,2 градуса и долготе 50,0 градуса», — говорится в сообщении Space-Track в Twitter.

29 апреля Китай запустил на орбиту базовый модуль своей будущей космической станции с помощью 22-тонной ракеты-носителя Long March 5B.

На пресс-конференции перед запуском главнокомандующий ракетой-носителем Ван Цзюэ - сообщил журналистам, что Long March 5B был усовершенствован с прошлого раза, но о возможных маневрах отклонения с орбиты не упоминалось.

Ракета сошла с орбиты и не контролировалась, поэтому невозможно было точно спрогнозировать куда она упадет. Сайт Space-Track, поддерживаемый военным подразделением США, ранее сообщал, что ракета повторно войдет в атмосферу Земли над Тихим океаном

Китай работает над строительством своей орбитальной космической станции. Всего для завершения ее строительства потребуется 11 запусков ракеты-носителя и чуть больше года.

Общий вес станции после завершения ее строительства в 2022 году составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и сможет на постоянной основе принимать трех членов экипажа.

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