Медики назвали график работы, который увеличивает вероятность заражения коронавирусом 9.05.2021, 8:38

В исследовании приняли участие более 280 тысяч человек.

Согласно результатам недавнего научного исследования, люди, работающие посменно, с большей вероятностью могут заразиться новым коронавирусом и нуждаться в госпитализации по сравнению с теми, у кого фиксированный рабочий день, пишет издание Asharq Al-Awsat.

По данным британской газеты The Guardian, в исследовании приняли участие более 280 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Данные об их состоянии здоровья были получены из UK Biobank — крупнейшей биомедицинской базы данных в мире.

В научной работе ученых из Оксфордского и Манчестерского университетов фиксированный рабочий день определялся как работа с 9 утра до 5 вечера. Как отметили исследователи, любое отклонение от указанного временного интервала считается работой по сменному графику.

Ученые сравнили состояние здоровья людей, работающих согласно обычному фиксированному графику, и тех, кто работает посменно. При этом было учтено, ночные это смены или недельные.

Исследовательская команда обнаружила следующее: у сменных работников в два с половиной раза больше шансов заразиться коронавирусом, независимо от их профессии.

Кроме того, по их данным, шансы на госпитализацию из-за заражения коронавирусом среди лиц, работающих в ночную смену, в три раза выше, чем у тех, чья рабочая смена длится неделю.

Доктор Джон Блейкли, один из ведущих авторов исследования рассказал: «Несмотря на сложность выявления точной причины возникновения взаимосвязи между рабочими сменами и заражением коронавирусом, можно предположить, что одним из наиболее важных факторов является именно сменный график работы, так как он сильно влияет на биологические часы людей. Как следствие, это снижает иммунный ответ их организма».

Со своей стороны доктор Ханна Доррингтон, также принявшая участие в исследовании, подчеркнула необходимость заботы о здоровье сменных работников и улучшения условий их труда. Кроме того, по ее словам, они должны соблюдать меры по предотвращению заболевания коронавирусом, такие как частое мытье рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Данное исследование было проведено через две недели после публикации другой научной работы, согласно которой люди, работающие посменно, чаще страдают от сердечных заболеваний.

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