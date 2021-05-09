«Фашизм не пройдет!»: протестные районы Минска запустили салюты в честь Дня Победы 2 9.05.2021, 8:54

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Акция прошла ровно в 23 часа 34 минуты.

Вчера вечером в 23:34 жители разных районов Минска поздравили друг друга и белорусов с Днем Победы, массово запустив салюты, сообщает «Белсат».

Нам пишут:

«С Днем Победы!

Хотим от всего сердца поблагодарить тех, кто сражался за свободу 80 лет назад. И пожелать скорейшей победы тем, кто борется за свободу сейчас.

Помним и никогда не забудем!

23.34. Статья. Время. Фашизм не пройдет! Мы всегда будем помнить о подвигах героев Великой Отечественной Войны».

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