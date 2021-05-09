«Знакомые медики отмечают, что у Таракана прогрессирует деменция»15
- 9.05.2021, 11:21
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На пробирке можно написать все, что угодно, и выдать за свой продукт.
Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал заявление Лукашенко о создании «в пробирке» белорусской вакцины от COVID-19:
— Создание вакцины от COVID-19 в Беларуси в текущих условиях невозможно. В стране для этого отсутсвует необходимое оборудование, база и специалисты. Можно лишь клонировать и разливать готовое.
На пробирке можно написать все, что угодно, и выдать за свой продукт.
Завод «Интеграл» так китайские мониторы выдает за свои, потратив средства на наклейки.
Поэтому заявление Лукашенко — обычный популистский треп.
Мои знакомые медики не раз в последнее время отмечали, что у него прогрессирует деменция.