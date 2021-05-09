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«Знакомые медики отмечают, что у Таракана прогрессирует деменция»

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  • 9.05.2021, 11:21
  • 20,448
«Знакомые медики отмечают, что у Таракана прогрессирует деменция»
Фото: ТАСС

На пробирке можно написать все, что угодно, и выдать за свой продукт.

Политолог Дмитрий Болкунец прокомментировал заявление Лукашенко о создании «в пробирке» белорусской вакцины от COVID-19:

— Создание вакцины от COVID-19 в Беларуси в текущих условиях невозможно. В стране для этого отсутсвует необходимое оборудование, база и специалисты. Можно лишь клонировать и разливать готовое.

На пробирке можно написать все, что угодно, и выдать за свой продукт.

Завод «Интеграл» так китайские мониторы выдает за свои, потратив средства на наклейки.

Поэтому заявление Лукашенко — обычный популистский треп.

Мои знакомые медики не раз в последнее время отмечали, что у него прогрессирует деменция.

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