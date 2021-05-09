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США изъяли крупную партию российского оружия с судна в Аравийском море

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  • 9.05.2021, 9:10
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США изъяли крупную партию российского оружия с судна в Аравийском море
Фото: DPA

Корабль плыл без опознавательных знаков.

Ракетный крейсер USS Monterey Военно-морских сил США задержал в северной части Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На его борту была обнаружена крупная партия оружия, сообщил Пятый флот ВМС США в субботу, 8 мая, сообщает dw.com.

Среди изъятого оружия - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

Экипаж судна отпустили после допроса. Эксперты выясняют, откуда было отправлено оружие и кому оно предназначалось.

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