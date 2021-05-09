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В Евросоюзе назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам

  • 9.05.2021, 9:29
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В Евросоюзе назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам

Кто сможет путешествовать без ограничений?

Власти ЕС назвали сроки запуска поездок по ковид-паспортам. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, такая система может заработать уже в июне.«Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — заверила фон дер Ляйен, сообщает РБК.

Система сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 может заработать в Евросоюзе уже в июне, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы должны сделать возможными поездки в ЕС и внутри него. Я рада сообщить, что юридическая и техническая подготовка для запуска системы сертификатов путешественника ЕС, сертификатов о вакцинировании идет полным ходом, так что она может заработать уже в июне», — сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав государств и правительств Евросоюза в Португалии.

По ее словам, политическое соглашение о запуске такой системы может быть достигнуто еще до конца мая. И это сделает возможными путешествия для тех, кто сможет представить «нефальсифицируемые доказательства» того, что они:

либо переболели COVID-19 и имеют к инфекции антитела;

либо вакцинировались;

либо не заражены COVID-19, что подтверждает отрицательным, взаимно признанным тестом.

«Мы хотим для всех европейцев безопасного и приятного лета», — написала фон дер Ляйен на своей странице в Twitter.

Идею о внедрении ковид-паспортов ранее поддержали министры туризма стран «Большой двадцатки» (G20). Один из них, глава Минтуризма Италии Массимо Гаравальи, заявил, что ковид-паспорта позволят вернуться к нормальной работе организациям туристического сектора, что будет иметь решающее значение для восстановления мировой экономики.

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