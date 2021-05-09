«Начальники отделов сами были в шоке от таких действий руководства» 4 9.05.2021, 10:30

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Как госучреждения Беларуси проводят политические «чистки».

В последнее время политические «чистки» затронули администрацию Лукашенко и многие госучреждения.

Сайт The Village Беларусь собрал несколько свежих примеров.

Силовики

Самая громкая зачистка последних дней — это, конечно, лишение воинских и специальных званий силовиков. Под «раздачу» попали 87 бывших работников милиции, КГБ и других органов.

Воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса. Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенанта юстиции запаса.

Среди фамилий есть те, которые уже не раз за последние месяцы встречались в новостях. Например, бывший следователь Евгений Юшкевич, который 19 апреля этого года перестал выходить на связь, а позже выяснилось, что он в СИЗО КГБ. Станислав Лупоносов был в звании подполковника милиции запаса. В конце марта этого года ГУБОПиК рассказал о «кроте», и в МВД заявили, что разоблачили Лупоносова. А Валерий Костко, подполковник КГБ в отставке, уже 28 лет на пенсии и при Лукашенко в органах вообще ни дня не проработал — но и его лишили звания.

Официальная причина увольнений не оставляет сомнений в том, что чистки провели по политическим мотивам:

В период обострения общественно-политической обстановки в стране с целью ее дестабилизации отдельные военнослужащие и сотрудники нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. Дискредитируя честь и достоинство военнослужащего и сотрудника, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей.

Лишенные звания, следовательно, потеряли и в размере пенсии: Александр Ахремчик, лишенный звания подполковник милиции, считает, что, по грубым подсчетам, подполковник может потерять 200−250 рублей.

Подполковник милиции в отставке Николай Козлов, председатель Объединенной гражданской партии, считает, что лишение званий — акт устрашения для тех силовиков, кто против режима, но хочет доработать оставшиеся полгода-год до пенсии, а потом уже присоединиться к протестам: теперь им показали, что и после отставки рта открывать не следует, за ними и дальше будут следить и при необходимости накажут.

Администрация Лукашенко

Последний месяц в НЦПИ, который подчиняется администрации Лукашенко, проходят политические чистки. Работу потеряли уже 15 человек, и это далеко не конец, пишет Радио «Свобода».

Национальный центр правовой информации занимается сбором, обработкой и распространением правовых актов. Именно после публикации центром документа на портале Pravo.by он и приобретает законную силу. Функция НЦПИ — это как раз обслуживание упомянутого портала.

В апреле, как рассказывает Ольга, в центре неожиданно через день или два начались непонятные увольнении.

— Сначала были слухи, что 15 человек должны уволить. Вызвали даже девушку, которой еще месяц оставался в декрете. И уволили. Она рассказала потом, что подписывалась за Бабарико, и так мы поняли, что пошли политические чистки. Но они искали любую формальную зацепку, чтобы было все законно. Это же администрация Лукашенко. Представьте, что будет, если еще и она начнет бастовать, — говорит сотрудница НЦПИ.

Начальники отделов, по ее словам, сами были в шоке от таких действий руководства. Все уволенные годами работали в центре, и начальство никогда не имело к ним вопросов или претензий.

— Директор вызвал людей и говорил, что якобы на них поступила какая-то бумага из администрации, и, мол, ваши взгляды не совпадают с нашими подходами, а мы служим одному Лукашенко. Предлагал написать заявление по собственному желанию, — рассказывает Ольга.

Адвокаты

Еще с конца прошлого года начались «профессиональные» давления на адвокатов. Их задерживали и отправляли в СИЗО, заводили на них уголовные дела — но при этом те продолжали оставаться адвокатами. В Беларуси, чтобы зваться адвокатом, нужно проходить аттестацию у государственной комиссии — и тут, конечно, у властей огромное поле для политических репрессий. И вот началось. В октябре 2020–го адвокатов Александра Пыльченко и Юлию Леванчук лишили лицензий, а уже в этом году выяснилось, что не обладают достаточными (для госкомиссии) знаниями адвокаты с многолетней практикой: Михаил Кирилюк, Максим Конон, Людмила Казак, Константин Михель. Они защищали Виктора Бабарико и Марию Колесникову. В списке адвокатов, которые не прошли аттестацию, также Наталия Овсянникова, Владимир Созончук, Андрей Барташевич, Елена Шинкаревич, Николай Ётка, Ольга Баранчик, Сергей Зикрацкий, Борис Лесковский.

Но этого властям было мало, и в апреле депутаты приняли закон об адвокатской деятельности. Власти решили, что адвокатские бюро нам не нужны и что адвокатам-одиночкам тоже не место в стране: вести деятельность могут лишь юридические консультации.

Минюст получает также права запрашивать у адвокатов любые документы, невзирая на адвокатскую тайну. Раньше этого делать было нельзя ввиду адвокатской тайны, теперь будет считаться, что просмотр договора с клиентом или искового заявления чиновником Минюста не будет нарушением адвокатской тайны.

Зато бывшие силовики и судьи могут стать силовиками по упрощенной процедуре.

— Таким образом бывший следователь, ни дня не проработавший в адвокатуре, допускается к защите по уголовным делам, в отличие от адвоката, который этой защитой мог 10 лет заниматься, но теперь не сможет этого делать, поскольку статус самостоятельного субъекта давал ему слишком большую независимость, — комментирует лишенный лицензии адвокат Михаил Кирилюк.

Заводчане

Минский электротехнический завод имени Козлова — один из первых, где начались забастовки. Хотя руководство поначалу на голубом глазу и уверяло, что никаких забастовок нет и завод работает в штатном режиме, но в век интернета и современных трафиков правду сложно утаить даже электронным силовикам из ОАЦ.

Что ж, не смогли остановить распространение правды — давайте остановим самих забастовщиков и протестующих. Инициатива «Честные люди» пишет: работники завода сообщили им о готовящихся политических увольнениях. Якобы есть приказ уволить по 1 человеку из каждого отдела. По непроверенной информации, возможны сокращения до 30% персонала.

Так, на прошлой неделе был уволен Виктор Макаревич. До этого он был осуждён на 15 суток за то, что снимал на телефон, как неизвестные задерживают людей. Руководство завода вынудило Виктора написать заявление по собственному желанию.

Сообщают о политических зачистках и с других заводов.

На фабрике «Белмедпрепараты» (там, где разливают вакцину «Спутник»), увольнять начали с конца марта. Сокращают начальников цехов, их замов, мастеров, специалистов, рабочих. Руководство отчитывается об увольнениях напрямую перед РУВД. По словам сотрудников, существует список на триста человек, которых сочли нелояльными. В его создании, по данным работников, участвовали зам по идеологии, зам по режиму и начальник отдела кадров.

На фабрику пришло письмо сверху с фамилиями людей, которых надо уволить: задержанные на митингах, осуждённые, родственники задержанных. По разным источникам, в списке от 20 до 30 человек. Также угрожают рабочим, написавшим заявление на выход из госпрофсоюза.

Послы

Еще в конце минувшего сентября Павел Латушко сообщал:

30 белорусских дипломатов будут уволены в ближайшие дни с дипломатической службы Республики Беларусь.

Это дополнительные увольнения к освобождению от должностей послов Беларуси в Испании, Латвии, Словакии. Увольняют сотрудников центрального аппарата МИД и загранучреждений Беларуси при Европейском Союзе, Латвии, Польше, Индии, ОАЭ и других странах. Увольняют даже единственного владеющего индонезийским языком в МИД Беларуси дипломата, молодых белорусских дипломатов, выпускников МГИМО.

Причины увольнения: размещение сотрудниками в личных соцсетях своей гражданской позиции о несогласии с фальсификацией выборов и актами насилия в отношении мирных демонстрантов со стороны сотрудников ОМОН, а также из-за отказа фальсифицировать выборы.

Это случилось после того, как Лукашенко лишил дипломатического ранга собственно Латушко (работал послом во Франции и Польши), Игоря Лещеню (Словакия), Василия Марковича (Чехия и Латвия).

Через три дня после заявления Латушко, в день тайной инаугурации Лукашенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Республике Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку. Месяц спустя он свое заявление отозвал и подал новое: теперь — в связи с нарушением нанимателем законодательства. Посол считает, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

— Отсутствие международной легитимности главы государства не позволяет мне и как дипломату, и как патриоту своей страны продолжать добросовестное выполнение должностных обязанностей посла, находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю беларуского народа, — заявил он.

Очень быстренько на Астапенко состряпали уголовное дело: ему инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. «Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2.393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6.077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике».

Астапенко объяснил, на что потратил деньги, причем все вышло по закону, да так, что он еще и сэкономил 180 бюджетных долларов. Но официальный МИД не согласился с доводами — вот и довел дело до уголовки.

В компании уволенных также оказались Павел Короткевич (секретарь департамента внешнеэкономической деятельности МИД), Андрей Трусов (второй секретарь Главного управления Азии и Африки) и Андрей Мисюра (третий секретарь посольства Беларуси в Индии), Андрей Бушило (глава департамента Северной Америки и Западной Европы), Вячеслав Казаченко (руководитель историко-архивного отделения МИД), Елена Копанева (замглавы управления Евразийской интеграции). Николай Керножицкий (работник управления многосторонней дипломатии МИД) уволился сам. Глава МИДа Владимир Макей говорил, что в целом уволились «всего» около 5–6% работников дипкорпуса.

Но на этом все не закончилось. В апреле уже этого года Лукашенко предложил закрыть посольства в «недружественных странах» — это произошло после того, как страны Прибалтики и Польши призвали Евросоюз и США усилить давление на Минск. А Макей пояснил: «Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства — там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи». Хоть он и говорит про экономические причины, но всем понятно, что причины на самом деле политические — те же самые, что привели к недавнему запрету на продажи автомобилей Škoda в стране.

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