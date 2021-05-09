Белорусы Израиля — землякам: Верим, что скоро вместе отметим победу над лукашизмом! 9.05.2021, 10:52

Акции прошли в Иерусалиме и в Нетании.

Беларусы Израиля по инициативе сообщества RAZAM собрались на акции солидарности с земляками в Иерусалиме и в Нетании, сообщает ТГ-канал «Баста!».

В Иерусалиме акция состоялась у мемориала памяти 200.000 еврейским солдатам, павшим на фронтах Второй мировой войны. Участники акции по еврейскому обычаю оставили камни на плите мемориала.

В Нетании выходцы из Беларуси пришли к монументу Победы над нацистами, чтобы выразить свою поддержку белорусскому народу.

«Мы верим, что скоро RAZAM отметим победу над лукашизмом! Жыве Беларусь!», — заявили организаторы акций.

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