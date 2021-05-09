Новый опрос подтвердил лидерство «зеленых» в Германии 9.05.2021, 11:08

Если тенденция сохранится, то представители партии могут возглавить будущее правительство страны.

В Германии партию "Союз-90/"зеленые" в настоящее время готовы поддержать 26% избирателей. Это означает, что "зеленые" одержали бы победу на выборах в бундестаг, если бы голосование состоялось в пятницу, 7 мая, свидетельствуют обнародованные накануне данные опроса, проведенного по заказу общественно-правовой медиакомпании ARD, сообщает dw.com.

Как следует из результатов опроса, "зеленые" на три процента опережают правящий ныне блок христианских партий ХДС/ХСС. С апреля этот блок потерял четыре процентных пункта и в результате впервые с июля 2019 года лишился лидирующей позиции в рейтинге, составляемом ARD.

Партнер ХДС/ХСС по правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - согласно данным опроса, потеряла два процентных пункта. Ее рейтинг в настоящее время составляет 14% - на два процентных пункта больше, чем у правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Свободных демократов готовы поддержать 11, а Левую партию - 6% избирателей.

Неудовлетворенность работой правительства остается высокой

Согласно опросу, неудовлетворенность немцев работой правительства остается высокой. По сравнению с прошлым опросом, уровень недовольства почти не изменился и составляет 62 процента.

Если бы выборы канцлера в Германии проводились прямым голосованием, то кандидат от партии "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) получила бы большинство голосов - 28%, опередив кандидата от блока ХДС/ХСС Армина Лашета (Armin Laschet) и кандидата от СДПГ Олафа Шольца (Olaf Scholz). Лашета и Шольца, согласно опросу, готовы поддержать по 21% избирателей.

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