«В ночь с 8 на 9 мая синепалый подписал акт о капитуляции» 26 9.05.2021, 11:59

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Агрофюрера ждут на свалке истории.

9 мая 2021 года. Этот день мы запомним надолго. Под покровом ночи было подписано то самое «историческое решение». Декрет, который предусматривает передачу полномочий Совету безопасности, если с синепалым «что-то случится», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Документ полностью противоречит даже дедовской конституции - нелегитимный узурпатор подписал бумажку о неконституционной передаче полномочий неконституционному органу. Бинго - три в одном. Если минус на минус может дать плюс, то тут минусов 3. Поэтому получился жирный крест.

Интересно, что параноик тщетно пытается напитаться символизмом дней, которые ему кажутся важными. Вот и бумажку в День Победы подписал в тщетной надежде, что энергия предков продлит его существование и правление. Получилось ужасно.

Как мы прекрасно знаем, его предки были 76 лет назад по другую сторону баррикад. И в этот день, точнее в эту ночь, они подписывали акт о безоговорочной капитуляции, потому что с их фюрером к тому моменту «что-то случилось». В общем, синепалого опять подвело знание истории. Вместо исторического документа силы получился истерический акт о капитуляции.

И еще один важный момент - в Москву на парад синепалый испугался ехать. Совсем некомильфо. Попробует отсидеться «в домике» после слов о том, что у его Беларуси нет друзей. Но там тоже любят символизм, так что зря... А, впрочем, хватит фашисту на Красной площади отсвечивать - его ждут в Карлсруэ и на свалке истории.

В ночь с 8 на 9 мая колхозный агрофюрер подписал, сам того не ведая, акт о капитуляции.

А мы сегодня выходим праздновать. Шампанское пить еще рановато. Но этот день уже близок. Мы отпразднуем день Победы «по-своему». До встречи на улицах наших городов и салюте. Не забудьте улыбки и «тот самый взгляд».

Победили фашизм, победим и лукашизм!

С днем Великой Победы!

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