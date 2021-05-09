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Жители Сеницы вышли на марш в честь Дня Победы

  • 9.05.2021, 12:10
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Жители Сеницы вышли на марш в честь Дня Победы

Шествие прошло под национальными флагами.

Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.

Жители Сеницы прошли шествием памяти о всех погибших в Великой Отечественной Войне.

«Наши прадеды бились за свободу и светлое будущее своих детей и внуков. В этой войне погибли десятки миллионов человек, разрушены тысячи деревень и городов.

Сегодня, 9 мая, благодаря героизму, напору и самоотверженности наших дедов и прадедов мы празднуем этот день - День Победы в Великой Отечественной Войне! Празднуем, чтобы помнить тех героев, которые отдали свои жизни за нас!», — завили участники шествия.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.

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