Жители Сеницы вышли на марш в честь Дня Победы
- 9.05.2021, 12:10
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Шествие прошло под национальными флагами.
Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.
Жители Сеницы прошли шествием памяти о всех погибших в Великой Отечественной Войне.
«Наши прадеды бились за свободу и светлое будущее своих детей и внуков. В этой войне погибли десятки миллионов человек, разрушены тысячи деревень и городов.
Сегодня, 9 мая, благодаря героизму, напору и самоотверженности наших дедов и прадедов мы празднуем этот день - День Победы в Великой Отечественной Войне! Празднуем, чтобы помнить тех героев, которые отдали свои жизни за нас!», — завили участники шествия.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.