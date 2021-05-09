Американские медики рассказали, какие вакцины лучше всего защитят от новых штаммов коронавируса 1 9.05.2021, 12:41

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Эффект от этих прививок будет высоким и долгосрочным.

Группа американских исследователей опубликовала работу, в которой доказывает, что мРНК-вакцины являются эффективными в долгосрочной перспективе. Поскольку будут защищать и от новых штаммов коронавируса.

Речь идет о двух вакцинах от коронавируса, которые построены на матричной РНК (мРНК) — это вакцины Pfizer и Moderna.

По мнению авторов исследования, эффект такого вакцинирования будет высоким и долгосрочным. В частности, мРНК-вакцины обеспечат защиту от новых мутаций коронавируса.

Исследователи говорят, что аденовирусные вакцины, например, AstraZeneca, такого эффекта дать не смогут. По крайней мере, нет исследований, которые указывали бы на такой эффект.

Что выяснили ученые?

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Journal of Clinical Investigation.

Авторы работы исследуют возможности технологии мРНК, которая используется в вакцинах Pfizer и Moderna. Они утверждают, что эта технология формирует в организме многоуровневую защиту от коронавируса.

И это дает надежду на успешное противостояние организма, инфицированного новым штаммом коронавируса.

«Только время покажет, так ли это на самом деле, но это может оказаться очень громкой и хорошей новостью», — говорит Джоэл Блэнксон, профессор медицины из медицинской школы Джонса Хопкинса в Балтиморе.

В исследовании приводится детальное объяснение того, как работает этот многоуровневый защитный механизм.

Авторы работы проанализировали образцы крови пациентов, прошедших вакцинацию с помощью Pfizer или Moderna.

Медики указывают на то, что мРНК-вакцины делают сразу две вещи.

Во-первых, они заставляют иммунную систему производить антитела, которые не дают коронавирусу заражать клетки организма.

В то же время, мРНК-вакцины заставляют иммунную систему производить так называемые вспомогательные Т-клетки, которые называются лимфоциты CD4+ T.

По словам Блэнксона, эти Т-клетки занимаются тем, что уничтожают те клетки организма, которые все-таки заражены.

Основой этого защитного механизма является клетка CD8+, которую иногда называют «клеткой-убийцей».

Это — важнейшее оружие иммунной системы.

И, по мнению авторов работы, Т-клетки смогут держать «на прицеле» любую разновидность коронавируса, даже если эффективность антител, которые организм выработал для борьбы с предыдущей итерацией вируса, упадет.

Проще говоря, появление нового штамма коронавируса может привести к тому, что антитела больше не будут эффективны. Но тут сработает следующий уровень защиты, который дают мРНК-вакцины — Т-клетки уничтожат клетки организма, зараженные новым штаммом коронавируса.

По словам Блэнксона, антитела и Т-клетки распознают различные фрагменты спайк-белка коронавируса. И не так уж важно, на какой фрагмент реагируют антитела, потому что Т-клетки все равно распознают вирус.

Это означает, что даже если новые штаммы коронавируса смогут ускользнуть от антител и начнут заражать клетки организма, Т-клетки, которые вырабатываются после мРНК-вакцины, смогут уничтожить зараженные клетки до того, как вирус размножится в достаточной степени, чтобы вызвать серьезную форму заболевания.

Нет свидетельств того, что аденовирусная вакцина Johnson&Johnson, которая также одобрена для использования в США, обладает таким же эффектом, отмечают авторы исследования. Как и другие вакцины, которые используют аденовирусную технологию.

По словам Сьюзан Джадд, эпидемиолога из университета штата Алабама, исследование показывает, что мРНК-вакцины могут остановить распространение разных штаммов коронавируса. «Если все так и обстоит, то мы скорее вернемся к реальной жизни», — констатирует она. И добавляет, что клинических свидетельств того, что аденовирусные вакцины обладают таким же эффектом, пока нет.

Рустом Антиа, профессор биологии университета Эмори в штате Атланта, сравнивает мРНК-вакцины, имеющие многоуровневую защиту от вируса, с успешными военными кампаниями, в ходе которых задействуются разные виды вооружения — сухопутные войска, флот и авиация.

Некоторые исследователи считают, что аденовирусные вакцины также могут оказаться эффективными, провоцируя производство Т-клеток иммунной системой. Но пока это остается чистым предположением. До сих пор нет ни одного исследования, которое бы доказывало это.

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