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Волковыск вышел на марш в честь 9 Мая

  • 9.05.2021, 13:43
Волковыск вышел на марш в честь 9 Мая

Жители города прошлись шествием с национальными флагами в память о героях.

Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.

Жители Волковыска почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и вышли на марш по городу.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.

Жители Волковыска почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и вышли на марш по городу.

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