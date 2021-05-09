Волковыск вышел на марш в честь 9 Мая
- 9.05.2021, 13:43
Жители города прошлись шествием с национальными флагами в память о героях.
Сегодня, в День Победы, белорусы по всей стране проводят акции против фашистского режима Лукашенко.
Жители Волковыска почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и вышли на марш по городу.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных акций 9 мая.
Жители Волковыска почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны и вышли на марш по городу.