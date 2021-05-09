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Появилось видео падения неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан

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  • 9.05.2021, 14:24
  • 5,272
Появилось видео падения неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан

Обломки ракеты рухнули в районе Мальдивских островов.

Пользователи соцсетей делятся видео вероятного падения в Индийский океан потерявшей управление китайской ракеты Чанчжэн 5В, сообщает nv.ua.

Значительная часть обломков сгорела в атмосфере, однако некоторые из них все же рухнули в воду к северу от Мальдив.

Чанчжэн 5B была запущена 29 апреля, чтобы доставить на орбиту базовый модуль будущей космической станции КНР.

В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.

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