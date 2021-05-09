Появилось видео падения неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан

Появилось видео падения неуправляемой китайской ракеты в Индийский океан1
- 9.05.2021, 14:24
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Обломки ракеты рухнули в районе Мальдивских островов.
Пользователи соцсетей делятся видео вероятного падения в Индийский океан потерявшей управление китайской ракеты Чанчжэн 5В, сообщает nv.ua.
Значительная часть обломков сгорела в атмосфере, однако некоторые из них все же рухнули в воду к северу от Мальдив.
Чанчжэн 5B была запущена 29 апреля, чтобы доставить на орбиту базовый модуль будущей космической станции КНР.
В связи с тем, что из-за неисправностей возвращение ракеты оказалось неконтролируемым, специалисты не смогли точно спрогнозировать точку ее падения.
צילום של הטיל הסיני חולף מעל ישראל כפי שנצפה מחיפה ב5:11 בבוקר.@kann_news@N12News@newsisrael13 pic.twitter.com/ydMWpxMm41— CYA (@CYA90930064) May 9, 2021
Chinese Rocket seen over Jordan— Walid (@walidbarahmeh) May 9, 2021
5:11am | May 9, 2021#LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q
Chinese Rocket while crossing the skies of #Oman #ChineseRocket #LongMarch5B pic.twitter.com/g8OAMlq8lE— 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) May 9, 2021