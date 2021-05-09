Над Беларусью пролетел «поезд» из спутников Starlink 2 9.05.2021, 15:12

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Как это выглядело?

Вечером 8 мая некоторые жители Минска заметили в небе цепочку огней. Это были не самолеты и уж тем более не НЛО — а просто партия спутников Starlink, сообщает tut.by.

Нечто подобное мы уже наблюдали год назад. Напомним: Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников (в будущем — из 30 тысяч)

Если 70+ летящих на одинаковом расстоянии друг за другом огоньков на небе - это StarLink Илона Маска, то я их сейчас вживую видел, судя по всему. — Gypsynkov (@gypsynkov) May 8, 2021

Ce n'est pas une invasion, voici un train starlink!

J'ai eu pas mal de questions, beaucoup de gens ont vu ce train dans le ciel, ça arrive fréquemment vu le nombre de lancements de satellites !



Ce sont les satellites de SpaceX voués à donner internet à tout le globe. pic.twitter.com/01WaJgEgHn — SpaceScience🌟 (@SpaceScience_) May 8, 2021

Не так давно компания запустила еще 60 новых спутников, но судя по сервису findstarlink.com, примерно в десять вечера 8 мая мы могли видеть «старую» партию (в сообщении на сайте говорится, что новейшую партию не будет «хорошо видно» в наших краях минимум в течение следующих пяти дней). Цепочка огней будет видна белорусам еще минимум три дня (следите за расписанием на сайте findstarlink.com).

Вот, например, как то выглядело на видео, выложенном в Instagram-блоге «ГдеХодил» (присмотритесь к крошечным мигающим точечкам).

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