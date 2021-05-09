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Над Беларусью пролетел «поезд» из спутников Starlink

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  • 9.05.2021, 15:12
  • 3,440
Над Беларусью пролетел «поезд» из спутников Starlink

Как это выглядело?

Вечером 8 мая некоторые жители Минска заметили в небе цепочку огней. Это были не самолеты и уж тем более не НЛО — а просто партия спутников Starlink, сообщает tut.by.

Нечто подобное мы уже наблюдали год назад. Напомним: Starlink был разработан в 2015 году компанией SpaceX предпринимателя Илона Маска для обеспечения глобальной передачи интернет-трафика. Проект предусматривает размещение на низкой стационарной орбите Земли группировки в составе более 11 тысяч спутников (в будущем — из 30 тысяч)

Не так давно компания запустила еще 60 новых спутников, но судя по сервису findstarlink.com, примерно в десять вечера 8 мая мы могли видеть «старую» партию (в сообщении на сайте говорится, что новейшую партию не будет «хорошо видно» в наших краях минимум в течение следующих пяти дней). Цепочка огней будет видна белорусам еще минимум три дня (следите за расписанием на сайте findstarlink.com).

Вот, например, как то выглядело на видео, выложенном в Instagram-блоге «ГдеХодил» (присмотритесь к крошечным мигающим точечкам).

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