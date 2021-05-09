Расследование: Кузен Елизаветы II предлагал рекомендации Путину за плату 9.05.2021, 15:16

1,346

Майкл Кентский был готов порекомендовать главе Кремля бизнесменов за 10 тысяч фунтов.

Двоюродного брата британской королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского подозревают в том, что он за плату предлагал, используя свой статус, помочь в налаживании отношений с Россией.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщают газета The Sunday Times и телеканал Channel 4, журналисты которых провели расследование, представившись инвесторами из Южной Кореи, вкладывающими деньги в золото, передает dw.com.

An undercover investigation can disclose that Prince Michael of Kent is alleged to be secretly selling his privileged access to Vladimir Putin’s Russian regime to business clients seeking favours from the Kremlin #Royalsforhirehttps://t.co/hXYNUeQQif — The Sunday Times (@thesundaytimes) May 8, 2021

По данным расследователей, принц заявил по видеосвязи, что за 10 тысяч фунтов (11,5 тыс. евро) в день он сможет "конфиденциально" представить бизнесменов окружению президента России Владимира Путина. Запись обращения с рекомендацией на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов (164 тыс. евро). В ходе видеобеседы друг и деловой партнер принца Майкла лорд Саймон Рединг представил кузена королевы как "неофициального посла Ее Величества в России".

Британский принц - кавалер ордена Дружбы народов

The Queen’s cousin, Prince Michael, appears willing to use his royal status to seek favours from Russian president Putin, & use a royal palace & his links to the Queen for personal profit - #Dispatches & The Sunday Times reveal. 1/



Royals For Hire Monday at 7.30pm on @Channel4 pic.twitter.com/m1TToS7eWh — Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) May 8, 2021

78-летний Майкл Кентский говорит по-русски и неоднократно бывал в России с деловыми и частными визитами. Он один из немногих британцев, получивших российский орден Дружбы. Как сообщил офис принца, который официально не входит в состав королевской семьи и не может претендовать на престол, он "не получает государственных денег и зарабатывает на жизнь в консалтинговой фирме, которой он руководит уже более 40 лет". По словам представителей Майкла Кентского, у него нет особых отношений с президентом Владимиром Путиным, с которым он последний раз встречался в июне 2003 года, а с тех пор не имел ни с ним самим, ни с его администрацией никаких контактов.

Телесюжет, рассказывающий о расследовании, будет показан по Channel 4 в понедельник, 10 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».