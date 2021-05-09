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Расследование: Кузен Елизаветы II предлагал рекомендации Путину за плату

  • 9.05.2021, 15:16
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Расследование: Кузен Елизаветы II предлагал рекомендации Путину за плату

Майкл Кентский был готов порекомендовать главе Кремля бизнесменов за 10 тысяч фунтов.

Двоюродного брата британской королевы Елизаветы II принца Майкла Кентского подозревают в том, что он за плату предлагал, используя свой статус, помочь в налаживании отношений с Россией.

Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщают газета The Sunday Times и телеканал Channel 4, журналисты которых провели расследование, представившись инвесторами из Южной Кореи, вкладывающими деньги в золото, передает dw.com.

По данным расследователей, принц заявил по видеосвязи, что за 10 тысяч фунтов (11,5 тыс. евро) в день он сможет "конфиденциально" представить бизнесменов окружению президента России Владимира Путина. Запись обращения с рекомендацией на фоне Кенсингтонского дворца оценивалась в 200 тысяч долларов (164 тыс. евро). В ходе видеобеседы друг и деловой партнер принца Майкла лорд Саймон Рединг представил кузена королевы как "неофициального посла Ее Величества в России".

Британский принц - кавалер ордена Дружбы народов

78-летний Майкл Кентский говорит по-русски и неоднократно бывал в России с деловыми и частными визитами. Он один из немногих британцев, получивших российский орден Дружбы. Как сообщил офис принца, который официально не входит в состав королевской семьи и не может претендовать на престол, он "не получает государственных денег и зарабатывает на жизнь в консалтинговой фирме, которой он руководит уже более 40 лет". По словам представителей Майкла Кентского, у него нет особых отношений с президентом Владимиром Путиным, с которым он последний раз встречался в июне 2003 года, а с тех пор не имел ни с ним самим, ни с его администрацией никаких контактов.

Телесюжет, рассказывающий о расследовании, будет показан по Channel 4 в понедельник, 10 мая.

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