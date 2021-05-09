Евросоюз не будет обновлять контракт на поставки вакцины AstraZeneca 9.05.2021, 16:10

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Фото: Reuters

Брюссель запустил судебный иск против компании за невыполнение контракта.

Еврокомиссия приняла решение не обновлять контракт на поставки вакцины от коронавируса компании AstraZeneca на второе полугодие 2021 года. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона.

Еврокомиссия "не обновила заказ вакцин AstraZeneca после июня 2021 года", - пишет агентство.

Еврокомиссия запустила в апреле судебный иск против этой компании за невыполнение контракта на предзаказ вакцины. В первом квартале вместо предусмотренных по контракту 120 млн доз компания поставила лишь около 40 млн. Это привело к срыву сроков кампании вакцинации в ряде стран ЕС в первые месяцы этого года.

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