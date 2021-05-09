Враг будет разбит 3 Telegram-канал «Минская Семибоярщина»

9.05.2021, 16:51

Лукашенко и есть обыкновенный фашизм.

День Победы для каждого из нас действительно большой праздник. У подавляющего большинства семей «со слезами на глазах». Беларусь – одна их самых пострадавших стран во Второй Мировой войне. Вклад белорусов в победу над фашизмом безусловным образом признан международным сообществом. Беларусь, после Победы не будучи еще самостоятельным государством, в числе первых государств поставила свою подпись под Уставом ООН, став страной – основательницей Организации Объединенных Наций.

В этой связи, огромную горечь вызывают происходящие в последнее время в нашей стране события. Война с собственным народом, которую развязал узурпатор Лукашенко и есть обыкновенный фашизм. Методы гестапо и геноцида не требуют дополнительных подтверждений. Предстоящий формат празднования годовщины Победы в Минске возмутителен. Тот факт, что мы – наследники Победы не сможем спокойно пройтись по улицам Минска из-за прямой неприкрытой угрозы силовых мер оккупационной администрации – фашистская карательная операция. Коллеги из канала Ник и Майк метко охарактеризовали властное мракобесие – «праздник в концлагере для администрации концлагеря». Действительно, все это ужасно. Принудительно согнанные за ограждения и КПП бюджетники и работники госпредприятий, переодетые в гражданку гестаповцы, усиленная охрана. Одним словом – «лучшие люди города». А обычные граждане Беларуси - дети, внуки и правнуки поколения победителей, окажутся «за периметром». Они будут подвергнуты повышенному контролю, проверке и превентивным задержаниям.

В этот святой для каждого беларуса праздник особенно отчетливо понимаешь, куда гауляйтер Лукашенко и его прихвостни завели родную Беларусь. Фашизму есть абсолютно конкретное общепринятое определение: «Политическое движение и идеология, проповедующая форму правления диктаторского типа, характерными признаками которого являются:

- милитаризм (полицейское государство);

- реваншизм (месть за проигрыш);

- вождизм, презрение к выборной демократии и либерализму;

- вера в господство элит и естественную социальную иерархию (закон о государственных служащих, привилегированное положение силовиков и явная кастовая система);

- этатизм (вмешательство и полный контроль государства за общественной жизнью);

- политика геноцида (как форма массового насилия).

Аксиома: Лукашенко – фашист. Его режим – захватнический. Его наймиты – предатели страны и всего белорусского народа.

Поздравляем всех сторонников перемен с нашим Великим праздником Победы! Всем нам стойкости! Враг будет разбит! Победа будет за нами!

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