Ученые: У больших белых акул есть свои университеты 9.05.2021, 17:20

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Для молодых особей выделяются тренировочные площадки, где они могут расти и безопасно оттачивать охотничьи навыки.

Исследователи из Nottingham Trent University и группы по сохранению белой акулы Африки, изучавшие больших белых акул в бухте Mossel Bay, обнаружили, что из более чем 3000 акул, наблюдаемых там за пятилетний период с 2009 по 2013 года, 81% имели длину от 1,75 до 3 метров, что позволяет отнести их к молодым особям. Остальные 19% были подростками – уже половозрелыми особями, но размером лишь 3,1–3,6 м. в длину. Взрослых акул, длина которых составляет 4,5-6 метров, в бухте замечено не было, пишет «Вокруг света. Украина».

Помимо молодого возраста акул, исследователи также отметили, что подавляющее большинство (93%) из них были самками. Полные результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Biology of Fishes.

В защищенной бухте для молодых акул есть множество возможной добычи: рыба и скаты, а также тюлени и мелкие китообразные, когда акулы становятся крупнее. Все это дало исследователям основания предположить, что белые акулы используют бухту как питомник и тренировочную площадку для молодежи, а также как укрытие для молодых самок, еще недостаточно больших, чтобы постоять за себя во взрослой жизни. Это, в свою очередь, говорит о способности белых акул к сложному социальному поведению и обучению.

Большие белые акулы, длина которых достигает шести метров, а вес — трех тонн, являются древними гигантами, живущими на Земле не менее 16 миллионов лет. Их геном, в настоящее время полностью расшифрованный, намного больше, чем у человека, и содержит множество мутаций, которые защищают от рака, старения, и способствуют быстрому заживлению ран. Эксперты считают, что геном большой белой акулы, ставший в ходе эволюции чрезвычайно стабильным и устойчивым к болезням, может сыграть ключевую роль в разработке передовых методов лечения людей.

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