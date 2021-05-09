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Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

  • 9.05.2021, 17:42
Свободные купаловцы к 9-му мая сняли фильм по повести Василя Быкова

В ленте отчетливо проявляется мотив абсурдности войны.

Свободные актеры специально к 9-му мая сняли короткометражную ленту «Награды». Сценарий был написан по повести Василя Быкова «Болото», сообщает «Белсат».

Вторая Мировая война. Трое красноармейцев были переброшены в немецкий тыл, чтобы передать боевые награды партизанам и тем самым подкрепить их боевой дух. Советские солдаты просят молодого белорусского сельчанина Костика отвести их к урочищу, где находятся партизаны. Через некоторое время командир группы понимает, что идти с ними дальше Костику не стоит.

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