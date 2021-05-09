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Подвиг накануне Победы

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 9.05.2021, 17:47
  • 1,172
Подвиг накануне Победы

Бой шел на земле и на море.

В Москве Путин грозил «недобитым карателям».

И наши доблестные союзники во Второй мировой – американцы, совершили накануне героический поступок – в Аравийском море ими был взят трофейный груз с «вежливого» транспорта без опознавательных знаков.

Он вез российское и китайское оружие. Американские моряки, предки которых топили U-boot германских подводных ассов сообщают:

«Среди найденного оружия были десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56 и сотни пулеметов ПКМ, снайперские винтовки, противотанковые гранатометы».

В каком российском военторге были куплены ПТУРсы? Каким героям борьбы за лавровский многополярный мир предназначался груз? Кто в России наживается на кровавом оружейном бизнесе?

«Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы», - так говорил сегодня Путин, завоеватель Крыма.

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