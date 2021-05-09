Врач назвала продукт для стабильной работы сердца
- 9.05.2021, 18:33
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Также этот продукт поможет ускорить пищеварение.
Чернослив способен стабилизировать работу сердца. Кроме того, сухофрукт поможет ускорить пищеварение, рассказала диетолог-эндокринолог Анастасия Калмурзина.
По ее словам, в черносливе содержатся калий и кальций, которые хорошо усваиваются организмом и полезны для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы, в частности, нарушениями сердечного ритма.
"В день можно съедать до десяти штук чернослива. Он не рекомендован пациентам с диабетом, поскольку повышает уровень сахара. Если человек здоров, чернослив каждый день употреблять можно", - пояснила врач РИА "Новости".
По ее словам, чернослив не следует употреблять также кормящим матерям: у младенцев сухофрукт может вызвать диарею и вздутие живота.