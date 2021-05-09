В Германии назвали «мертвой» сделку по поставкам в страну российской вакцины «Спутник V»8
- 9.05.2021, 18:43
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РФ не сможет поставить вакцину летом из-за нехватки сырья.
РФ не сможет поставить в Германию в июне или июле 2021 года вакцину против коронавируса "Спутник V", позже надобность в российском препарате отпадет из-за расширения поставок других вакцин. Об этом 9 мая сообщило Bild со ссылкой на участников переговоров, пишет "Гордон".
Издание назвало сделку "фактически мертвой".
По информации Bild, переговоры по поставкам препарата в Германию затягиваются, РФ не сможет поставить вакцину летом из-за нехватки сырья.
Кроме того, поставки "Спутник V" в Германию возможны были бы разве что за счет запланированных поставок препарата в Индию. Власти ФРГ считают такой сценарий невозможным, учитывая ситуацию в Индии, отмечает Bild.
Издание также сообщает, что требования Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) к вакцине "Спутник V" для ее одобрения по применению на территории ЕС гораздо выше, чем этого "ожидали в Москве".