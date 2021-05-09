В NASA предъявили официальное обвинение Китаю из-за падения обломков космической ракеты

В NASA предъявили официальное обвинение Китаю из-за падения обломков космической ракеты3
- 9.05.2021, 19:02
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Пекин показал, что не соблюдает установленных стандартов.
В NASA резко раскритиковали Китай из-за падения неконтролируемой ракеты Long March 5B, обломки которой упали в Индийский океан, говорится в официальном заявлении руководителя NASA Билла Нельсона, пишет «Зеркало недели. Украина».
«Космические страны должны минимизировать риски для людей и имущества на Земле во время возвращения космических объектов и гарантировать прозрачность этих операций», - говорится в заявлении.
По мнению Нельсона, Китай показал, что «не соблюдает установленных стандартов» в отношении собственного космического мусора.
«Критически важно, чтобы Китай и все космические страны были ответственными и сохраняли прозрачность своих действий в космосе, гарантируя безопасность, стабильность и экологическую чистоту космической деятельности», - говорится в официальном заявлении.
Остатки ракеты Long March 5B упали в Индийский океан, а основная ее часть была уничтожена при повторном попадании в атмосферу Земли.
Части ракеты повторно попали в атмосферу в 10:24 по пекинскому времени (5:24 по Киеву) и приземлились на месте с координатами 72,47 ° E, 2,65 ° N.
Координаты указывают точку попадания в океан примерно на юго-западе от Индии и Шри-Ланки.
Подавляющее большинство обломков ракеты сгорели в процессе входа в атмосферу.