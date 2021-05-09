Садик Хан снова победил на выборах мэра Лондона 9.05.2021, 19:41

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Он будет руководить столицей Великобритании до 2024 года.

Действующий мэр Лондона, кандидат от Лейбористской партии Садик Хан во второй раз победил на выборах главы британской столицы. Таким образом 51-летний политик, впервые ставший лондонским мэром в 2016 году, останется на этом посту еще три года, сообщает BBC.

Обычно мэра Лондона избирают на четыре года, однако предыдущий срок Хана был продлен на год из-за отмены выборов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Основным конкурентом Хана был кандидат от консерваторов Шон Бейли, он занял второе место.

Хотя жители Лондона ходили на избирательные участки только один раз, в четверг на этой неделе, выборы мэра прошли в два тура. По существующей в Британии системе, при голосовании за мэров городов жители могут поддержать сразу двух кандидатов, указав свое первое и второе предпочтение. Если по результатам первого тура, когда считается первое предпочтение, ни один из претендентов не набирает 50% голосов, начинается второй тур, когда подсчитывают вторые предпочтения избирателей.

По итогам второго тура Хан набрал 55,2% голосов избирателей (или около 1,2 млн), а Бейли - 44,8% (около 977 тысяч).

"Спасибо, Лондон. Для меня абсолютная честь служить городу, который я люблю, еще три года", - написал Хан у себя в Твиттере.

Thank you London. It’s the absolute honour of my life to serve the city I love for another three years.



I’ll leave no stone unturned to get our city back on its feet.



A brighter future is possible, and we’ll deliver it together. pic.twitter.com/kwA1awEten — Sadiq Khan (@SadiqKhan) May 8, 2021

Бейли поздравил своего конкурента с победой. "Вы должны были сам решать проблемы, а не перекладывать ответственность на правительство. Так что я надеюсь, что вы справитесь со своими обязанностями", - также обратился он к Хану.

Не слишком убедительная победа

Садик Хан считался фаворитом на протяжении всей кампании. После избрания в 2016 году он стал первым мусульманином, возглавившим европейскую столицу.

Как передают корреспонденты Би-би-си, победа Хана стала ожидаемой, однако его конкурент-консерватор Шон Бейли получил намного больше голосов, чем прогнозировалось. Бейли в прошлом работал с молодежью, он вырос в бедном лондонском районе и когда ему было около 20-ти, в течение нескольких лет оставался бездомным. Кандидат рассказывал, что в этот период ему однажды пришлось "драться на стоянке с торговцем наркотиками".

Одним из кандидатов на пост мэра Лондона был уроженец Баку Кямран (Кам) Балаев, он баллотировался от партии Renew. На своей предвыборной странице Балаев рассказывает, что ранее работал в министерстве юстиции Азербайджана и закончил Кембриджский университет. На выборах он стал третим с конца из 20 кандидатов и получил около 7,7 тыс. голосов.

Полные результаты выборов мэра Лондона можно узнать здесь.

Особенно тревожным для Хана станет тот факт, что действующие мэры в других регионах Великобритании, в том числе Манчестере и графстве Уэст-Мидлендс (включает в себя Бирмингем), наоборот, увеличили, число своих избирателей.

Во время своего пребывания на посту мэра Лондона Хан неоднократно критиковал правительство страны, в том числе из-за коронавирусных ограничений. Он также последовательно выступал против брексита.

В свою очередь оппозиция обвиняла мэра в том, что за время его пребывания на посту в городе выросла преступность, в том числе с использованием холодного оружия. Лейбористы отвечали на эти утверждения, что рост насилия в Лондоне связан с массовыми сокращениями числа сотрудников полиции, произведенными правительством консерваторов в рамках кампании по сокращению бюджетного дефицита.

Последним - и пока единственным - мэром Лондона-консерватором был нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он возглавлял британскую столицу в течение двух сроков, с 2008 по 2016 год. В том числе он принимал активное участие в организации Летних Олимпийских Игр в Лондоне в 2012 году.

До Джонсона мэром Лондона был лейборист Кен Ливингстон, он получил этот пост в 2000 году, когда должность избранного градоначальника британской столицы была впервые создана.

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