На парад к Путину прибыл только президент Таджикистана 12 9.05.2021, 20:07

5,042

Эмомали Рахмон

Фото: AFP

Ведущая Первого канала ошибочно назвала его «Эммануэлем Рахмоном».

На состоявшемся 9 мая в Москве параде в честь Дня Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщили сайт Кремля и телеканал "Дождь".

Вместе с президентом России за парадом наблюдал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

В администрации президента РФ сообщили, что в параде на Красной площади принимали участие около 12 тыс. военнослужащих и более 190 единиц военной техники, а завершил парад пролет 76 самолетов и вертолетов.

"Радио Свобода" обратила внимание, что в ходе выступления на параде Путин не упомянул союзников, которые вместе с Советским Союзом победили в 1945 году во Второй мировой войне.

Ведущая Первого канала российского телевидения 9 мая во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве, представляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, ошибочно назвала его "Эммануэлем Рахмоном".

О выступлении на параде Рахмона не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».