На парад к Путину прибыл только президент Таджикистана

На парад к Путину прибыл только президент Таджикистана12
- 9.05.2021, 20:07
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Ведущая Первого канала ошибочно назвала его «Эммануэлем Рахмоном».
На состоявшемся 9 мая в Москве параде в честь Дня Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным присутствовал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом сообщили сайт Кремля и телеканал "Дождь".
Вместе с президентом России за парадом наблюдал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.
В администрации президента РФ сообщили, что в параде на Красной площади принимали участие около 12 тыс. военнослужащих и более 190 единиц военной техники, а завершил парад пролет 76 самолетов и вертолетов.
"Радио Свобода" обратила внимание, что в ходе выступления на параде Путин не упомянул союзников, которые вместе с Советским Союзом победили в 1945 году во Второй мировой войне.
Ведущая Первого канала российского телевидения 9 мая во время трансляции парада Победы на Красной площади в Москве, представляя президента Таджикистана Эмомали Рахмона, ошибочно назвала его "Эммануэлем Рахмоном".
О выступлении на параде Рахмона не сообщается.