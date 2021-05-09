«Это завещание?»21
- 9.05.2021, 20:20
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Белорусы смеются над подготовками Лукашенко к смерти.
Сегодня Лукашенко подписал декрет на случай его смерти.
Несмотря на то, что документ был анонсирован ранее, это вызвало бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».
«Это типа завещание?» — иронизируют белорусы.
«Специально до 9 мая тянул? Приурочил, так сказать».
«Как же он боится!»
«Будут проведены новые, нормальные выборы. А декреты эти уйдут, вместе с тем кто их придумал. И точка».
Сергей Наумчик:
«Дэкрэты і ўказы Лукашэнкі (ці на выпадак гібелі, ці на выпадак рэінкарнацыі, увогуле пра што б яны ні былі) ня маюць ніякай легітымнасьці. Як і падпісаныя ім міжнародныя дамовы. Ня варта на гэта забывацца».