«Это завещание?»

Фото: ТАсС

Белорусы смеются над подготовками Лукашенко к смерти.

Сегодня Лукашенко подписал декрет на случай его смерти.

Несмотря на то, что документ был анонсирован ранее, это вызвало бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».

«Это типа завещание?» — иронизируют белорусы.

«Специально до 9 мая тянул? Приурочил, так сказать».

«Как же он боится!»

«Будут проведены новые, нормальные выборы. А декреты эти уйдут, вместе с тем кто их придумал. И точка».

Сергей Наумчик:

«Дэкрэты і ўказы Лукашэнкі (ці на выпадак гібелі, ці на выпадак рэінкарнацыі, увогуле пра што б яны ні былі) ня маюць ніякай легітымнасьці. Як і падпісаныя ім міжнародныя дамовы. Ня варта на гэта забывацца».

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