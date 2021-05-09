Медики рассказали о состоянии 12-летнего мальчика, который спас брата на пожаре 3 9.05.2021, 20:37

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Они по-прежнему не дают прогнозов.

Врачи отмечают небольшую положительную динамику в состоянии 12-летнего Романа Когодовского, вынесшего из огня двухлетнего брата и получившего серьезные ожоги. Пресс-служба Минздрава сообщает, что состояние мальчика остается тяжелым. Он находится в специальной флюидизирующей противоожоговой кровати Клинитрон и дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. Но находится в сознании и реагирует на обращение к нему по имени.

Рома уже перенес три операции на пораженных участках тела. К сожалению, нужны еще операции — и они будут проводиться с интервалом в 2–3 дня. На данный момент организм ребенка справляется, говорят врачи. Они по-прежнему не дают прогнозов, но отмечают, что состояние пациента — стабильное.

Роману Когодовскому 12 лет. Когда начался пожар, он сперва пытался его потушить, а потом схватил младшего брата, вынес его на улицу, передал взрослым и потерял сознание. С ожогами и порезами его забрали в районную больницу, а потом на вертолете перевезли в Республиканский ожоговый центр БСМП.

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