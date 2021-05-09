Нация победителей Тарас Березовец

9.05.2021, 21:23

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Неизвестный факт об известном фото.

Герой Второй Мировой войны, рожденный в украинской лемковской семье в Чехословакии и ставший национальным героем США. Один из авторов исторического фото "Водружение американского флага над Иводзимой". Майкл Стренк, сержант корпуса морской пехоты США (англ. Michael Strank; словац. Michal Strenk; 10 ноября 1919, с. Орябина, Чехословацкая республика — 1 марта 1945, Иводзима, Японская империя). Герой фильма "Флаги наших отцов" (Реж. Клинт Иствуд).

Тарас Березовец, Telegram

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