Ирина Халип: Что-то передалось от тех белорусских партизан сегодняшним 9.05.2021, 21:35

Возможно, это обусловлено генами.

«Оккупация всегда имеет какие-то общие черты. Независимо от того, кто оккупант», — отметила в эфире «Радыё Рацыя» журналистка Ирина Халип.

— Они чужаки и ведут себя как чужаки на земле, на которой они находятся. И поэтому, конечно, что-то общее есть и между этими оккупациями. Так же как и между партизанами прошлого — партизанами сегодняшними.

Мне кажется, что это уже такая связь поколений, которая не знаю чем обусловлена. Возможно, генами, возможно, какой-то исторической памятью. Но вот что-то передалось от тех белорусских партизан сегодняшним, тем, которые устраивают акции протеста в любых условиях, во всех географических точках нашей страны.

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