Ирина Халип: Что-то передалось от тех белорусских партизан сегодняшним
- 9.05.2021, 21:35
Возможно, это обусловлено генами.
«Оккупация всегда имеет какие-то общие черты. Независимо от того, кто оккупант», — отметила в эфире «Радыё Рацыя» журналистка Ирина Халип.
— Они чужаки и ведут себя как чужаки на земле, на которой они находятся. И поэтому, конечно, что-то общее есть и между этими оккупациями. Так же как и между партизанами прошлого — партизанами сегодняшними.
Мне кажется, что это уже такая связь поколений, которая не знаю чем обусловлена. Возможно, генами, возможно, какой-то исторической памятью. Но вот что-то передалось от тех белорусских партизан сегодняшним, тем, которые устраивают акции протеста в любых условиях, во всех географических точках нашей страны.