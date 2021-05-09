Оперная певица Маргарита Левчук исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»1
- 9.05.2021, 22:24
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Нам нужна одна победа.
Известная оперная певица Маргарита Левчук исполнила песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал». Видео было опубликовано на Yotube-канале певицы.
«Сегодня, 9 мая 2021, мы празднуем Победу на фашистами 9 мая в 1945-м.
Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые смогли победить фашизм. Страшно, что настоящий фашизм вернулся в Беларусь в 2020-м. Но этих фашистов белорусский народ также победит, это произойдет совсем скоро!» — написала Маргарита Левчук.