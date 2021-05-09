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Оперная певица Маргарита Левчук исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»

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  • 9.05.2021, 22:24
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Оперная певица Маргарита Левчук исполнила песню из фильма «Белорусский вокзал»

Нам нужна одна победа.

Известная оперная певица Маргарита Левчук исполнила песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал». Видео было опубликовано на Yotube-канале певицы.

«Сегодня, 9 мая 2021, мы празднуем Победу на фашистами 9 мая в 1945-м.

Мы гордимся подвигом наших дедов и прадедов, которые смогли победить фашизм. Страшно, что настоящий фашизм вернулся в Беларусь в 2020-м. Но этих фашистов белорусский народ также победит, это произойдет совсем скоро!» — написала Маргарита Левчук.

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