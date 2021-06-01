Делегация из Германии отправилась в США для обсуждения Северного потока-2 1.06.2021, 7:38

Переговоры пройдут на высоком уровне.

Канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода Северный поток-2, сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и ее главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Как отмечается, в ходе визита стороны также обсудят экономические трудности в отношениях двух стран и пошлины на импорт алюминия и стали, которые были введены при предыдущем главе Белого дома Дональде Трампе.

24 мая трубоукладчик Фортуна возобновил строительство Северного потока-2 в водах Германии.

В Госдепе США 19 мая заявили, что не будут вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода Северный поток-2, и ее руководителя Маттиаса Варнига. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отказ от этих санкций «соответствует национальным интересам» страны. При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта». В частности, США ввели санкции против четырех российских компаний и 13 судов, связанных со строительством газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2 — газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. По данным Nord Stream 2 AG, строительство завершено на 95%. После того, как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, работы по строительству газопровода не велись около года.Президент США Джо Байден заявил, что не планировал останавливать строительство Северного потока-2. Он отметил, что газопровод «практически завершен», а санкции против причастных к строительству назвал «контрпродуктивными для отношений с Европой».

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